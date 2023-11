Prezzo letteralmente da saldo per il Fitbit Versa 3, gli utenti in occasione del Black Friday di Amazon riescono ad avere la possibilità comunque di riuscire a spendere poco o niente sull’acquisto di uno dei migliori smartwatch attualmente in circolazione.

Il prodotto è caratterizzato dal GPS integrato, che permette così di tracciare gli allenamenti e le attività direttamente dal polso, oltre che includere anche 6 mesi di abbonamento Premium a Fitbit, così da avere allenamenti personalizzati e seguiti passo passo con un personal trainer dedicato. La colorazione disponibile prevede il cinturino blu con scocca dorata, lo stesso cinturino è facilmente intercambiabile per una migliore personalizzazione.

Fitbit Versa 3, il prezzo è ottimo su Amazon

Un risparmio più unico che raro vi attende in occasione del Black Friday di Amazon, proprio perché potrete pensare di mettere le mani sul bellissimo Fitbit Versa 3, e riuscire a pagarlo ben 45 euro in meno dell’ultimo prezzo più basso. Il suo valore originario era di 174,99 euro, oggi con un ulteriore 21% di sconto, sarà possibile spendere solamente 139 euro per il suo acquisto (LINK AMAZON).

L’autonomia della batteria è molto elevata, infatti rispetto a quanto ci avevano abituato in passato, può durare anche più di 6 giorni consecutivi. Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso con sistema operativo iOS che Android, mentre la rilevazione del battito cardiaco prevede anche l’SPO2 per una maggiore precisione. La presenza della memoria interna, infine, permette di salvare la musica per riprodurla senza lo smartphone collegato.