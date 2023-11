Gli utenti andrò che hanno Whatsapp sul proprio dispositivo dovranno far fronte ad una cattiva notizia arrivato in questi ultimi giorni. Dal prossimo mese, le chat e i media non verranno backuppati gratuitamente nel cloud Google del proprio account. Anche le chat comporteranno un riempimento di spazio, comprese le passate, rappresentando un’opzione che fino ad ora non aveva bisogno di costi aggiuntivi.

Tutto ciò potrebbe tradursi sfortunatamente in una spesa in più per coloro che utilizzano costantemente questa funzione. L’introduzione dell’archiviazione delle chat verrà aggiunta gradualmente, arrivando prima sugli smartphone di alcune persone entro la fine di dicembre e poi verrà esteso a tutti gli altri.

Il cambio politica dato dal rapporto Whatsapp-Google

in quest’ultimo periodo Whatsapp ha introdotto tantissime novità interessanti per la propria utenza. Altre funzionalità sono state aggiunte per rendere le chat più interattive e creative, oltre che opzioni di sicurezza studiate appositamente per garantire la privacy. Di quest’ultime se ne è parlato parecchio grazie alle passkey, codici univoci che andranno a sostituire le password, e l’inserimento delle email associata all’account. Non ci sono però sempre buone notizie da raccontare.

Nel 2018 Google e Whatsapp avevano firmato un accordo riguardante l’archiviazione all’interno del cloud. Il patto però sta per cambiare. Dopo altre riunioni, hanno aggiunto vuoi una modifica che andrà a coinvolgere l’utenza mondiale per i dispositivi Android, come accennato in precedenza. Tra le impostazioni dell’applicazione apparirà un particolare avviso che informerà quanti giorni mancheranno al mutamento effettivo del metodo di archiviazione.

Si potranno continuare a salvare media e i file sull’account Google, ma se il limite di archiviazione gratuita sarà superato, allora si dovrà scegliere se passare ad un piano a pagamento o fare pulizia. Non è la prima volta che si parla di abbonamenti per quanto riguarda Google One. Chi lo utilizza parecchio già saprà che per avere a disposizione 100 giga all’anno, affittandoli, si può scegliere di pagare una tantum una tariffa di 19,99 € o scegliere una spesa mensile di 1,99 €.

Se proprio quindi non vorresti aggiungere questa nuova spesa ai costi del mese, vi consigliamo di salvare solo ciò che è necessario e cancellare tutti gli elementi che occupano spazio inutilmente (come ad esempio le centinaia di foto di “buongiornissimo caffè”).