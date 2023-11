Il calendario dell’avvento è divenuto nel corso degli anni un must-have che gli utenti devono necessariamente disporre presso il proprio domicilio, un qualcosa che allieta l’avvicinamento al Natale, accompagnando il tutto con prodotti che possono appartenere al segmento beauty, oppure semplicemente alimentari di vario genere.

Tra le tantissime proposte disponibili anche su Amazon, oggi vi parliamo di Celebrations, un calendario dell’avvento 2023 abbastanza particolare, al cui interno si possono trovare snack assortiti al cioccolato, con praline miste dei brand più conosciuti ed apprezzati dal pubblico: Mars, Bounty, Snickers e Twix, ma anche tantissimi altri ancora.

Calendario avvento: acquistatelo subito su Amazon

Nelle vostre case non può assolutamente mancare il calendario dell’avvento, perché allora non comprarlo goloso? con Celebrations troverete una delizia al giorno, tutto assolutamente economico e di grande qualità. Il suo prezzo finale di oggi è di soli 8,19 euro, a partire comunque da 9,50 euro raggiunti con la cifra più bassa dell’ultimo periodo, ed un risparmio del 14% direttamente a questo link.

Il peso degli alimenti contenuti è di 215 grammi, questi sono composti da 8 qualità differenti: Dove, Galaxy, Maltesers, Twix, Milky Way, Bounty, Mars e Snickers, tutti raccolti in comode caselline da aprire giorno per giorno alla scoperta della delizia che vi aspetterà nell’avvicinamento il Natale. Il packaging, realizzato interamente in cartone con il design di un albero di Natale, rende sicuramente l’idea del periodo di riferimento di un prodotto che vuole convincere sin da subito.