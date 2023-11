1Mobile è un operatore virtuale che offre una vasta gamma di servizi per la telefonia mobile. Uno dei suoi punti di forza è la grande quantità di promozioni disponibili per i propri clienti, che permettono di risparmiare sui costi di gestione della propria rete mobile.

Le sue promozioni offrono tantissimi servizi di alta qualità, come una copertura di rete mobile affidabile e stabile, un’ampia gamma di pacchetti dati e voce, nonché un supporto clienti sempre disponibile ed efficiente . Infatti, 1Mobile mette a disposizione dei propri utenti un’ applicazione dedicata , che consente di gestire la propria tariffa in modo semplice e veloce, controllare il traffico dati e le chiamate effettuate, monitorando al centesimo il proprio consumo.

Per i nuovi clienti, 1Mobile dona anche la possibilità di acquistare una nuova SIM al prezzo di 9,99 euro e di attivare la promozione con una spesa aggiuntiva di 4,99 euro. Il gestore garantisce anche una copertura di rete di alto livello, grazie alla partnership con i principali operatori di telecomunicazioni. In questo modo, è possibile effettuare chiamate e navigare in Internet in modo veloce e senza interruzioni. Inoltre, se il credito dovesse essere insufficiente nel momento del rinnovo, l’offerta verrà automaticamente bloccata finché non verrà effettuata una ricarica supplementare. Per tutte le informazioni che vorrete conoscere, consigliamo di effettuare una ricerca online o andare sul sito del gestore. Da quest’ultimo l’attivazione sarà velocissima, basterà seguire la procedura indicata.