Twitter X diventa come LinkedIn, come si usa la nuova sezione JOBS

Il grande cambiamento che ha interessato Twitter negli ultimi mesi è diventato argomento di discussione quotidiana. Moltissime persone sanno infatti che il social è cambiato in maniera esponenziale, proponendo diverse novità tra cui anche il nome. Oggi infatti la piattaforma si chiama “X“, denominazione voluta da Elon Musk, nuovo proprietario da ormai qualche tempo a questa parte.

Diversi aggiornamenti hanno puntellato il settore delle impostazioni e delle funzionalità dell’ormai ex Twitter, che oggi conta tantissime frecce da scagliare contro la concorrenza. È arrivato il supporto per le dirette web e anche per le relative chat, oltre all’introduzione delle chiamate sia video che audio. A quanto pare, negli ultimi giorni, sarebbe arrivata una nuova notizia: X avrebbe dato il via ad una nuova sezione, questa volta dedicata alle ricerche nel mondo del lavoro. A poter accedere alla nuova possibilità sono anche gli italiani.

Twitter-X lancia la nuova funzione che sfida LinkedIn

Sarà davvero semplice entrare in questa nuova ala che Twitter ha appena aperto. Servirà solo entrare all’interno della pagina “Jobs“. Sarà proprio in questo modo che gli utenti potranno trovare un’interfaccia molto intuitiva e schematica che consentirà di ricercare varie tipologie di lavoro in base alle parole chiave principali.

Attualmente la funzionalità è disponibile solo su X in versione web e non su mobile ma a breve dovrebbe arrivare il nuovo aggiornamento anche per i dispositivi mobili. Questa nuova idea è arrivata dopo la critica da parte di Elon Musk a LinkedIn in base alla gestione delle offerte di lavoro e delle candidature.