TRUFFA Temu inguaia gli utenti italiani, attenti alla nuova e-mail

Come potete vedere qui sotto, c’è un messaggio truffa che sembra essere abbastanza chiaro, anche se non scritto in un italiano perfetto. Già quello dovrebbe essere il primo campanello d’allarme a far scoprire agli utenti che si tratta di una truffa. Considerano però il caso che qualcuno non dovesse riuscire a capirlo, bisogna spiegare tutto in maniera minuziosa.

Il testo parla infatti della possibilità di ricevere un’intera pedana di prodotti che vengono venduti sul celebre sito e-commerce low cost Temu. In realtà non c’è alcuna possibilità di vedere a casa propria un regalo del genere, dal momento che si tratta solo di un inganno.

I truffatori fanno leva sul buon nome dell’azienda, che col tempo è stata in grado di costruire le sue fortune regalando tantissimi prodotti e tantissime opportunità agli utenti. Proprio per questo qualcuno potrebbe credere di essere stato scelto effettivamente per questo regalo, ma l’obiettivo è solo quello di farvi entrare all’interno di una piattaforma dove i malintenzionati ruberanno le vostre credenziali dei conti correnti e i vostri dati personali.

La truffa a nome di Temu: state attenti a questo messaggio.

“Gentile cliente,

Sei stato scelto per aderire in maniera GRATUITA al nostro nuovo programma fedeltà! Ti basterà solamente un minuto per ricevere questo fantastico premio dedicato solo ed esclusivamente a te.

Bisogna solo CLICCARE QUI PER INIZIARE!

Temu Pallets

Sei stato scelto per ricevere un nuovissimo e fornitissimo pallet Temu in esclusiva! Per richiederlo, tutto ciò che dovrai fare sarà rispondere ad alcune brevi domande che riguardano la tua esperienza con noi

INIZIA ORA. È GRATIS

Nota: l’offerta del sondaggio scade oggi.“