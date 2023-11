Alcuni clienti di WindTre selezionati potranno usufruire di una importante promozione. In particolare, questi utenti potranno acquistare con l’operatore uno smartphone a marchio TCL a rate praticamente da zero euro al mese. Vediamo qui di seguito tutti i dettagli della nuova promo.

WindTre, ora disponibili diversi smartphone con rate da zero euro al mese

Con l’operatore telefonico WindTre sarà possibile acquistare diversi smartphone del marchio TCL con rate da zero euro al mese. Si tratta della nuova promozione resa disponibile in questi giorni dal noto operatore telefonico arancione. Come già detto in apertura, la promo in questione sarà disponibile per alcuni già clienti dell’operatore.

Gli utenti coinvolti ed interessati all’acquisto di un nuovo smartphone, dovranno pagare solo un anticipo ed il costo per avviare la rateizzazione dell’acquisto. Dopo di che, l’operatore renderà disponibile uno sconto sulle rate, in modo da avere pressoché azzerato il costo di queste ultime.

Sono compatibili con questa promozione diversi smartphone del marchio TCL. Come riportano i colleghi di Mondomobileweb.it, in particolare, c’è ad esempio il nuovo TCL 40R 5G. Quest’ultimo è disponibile nel taglio di memoria con 4 GB di RAM e 64 GB di storage interno con un anticipo di 49,99 euro. Oltre a TCL, sono poi disponibili smartphone anche di altri marchi. C’è ad esempio il nuovo Motorola Moto G54 5G. In questo caso, lo smartphone è disponibile con un anticipo di 99,99 euro.

Si tratta di ottimi smartphone appartenenti alla fascia media del mercato e che ora gli utenti potranno portarsi a casa ad un costo davvero basso.