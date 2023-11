Si torna a parlare di uno dei prossimi dispositivi wearable che presenterà il colosso sudcoreano Samsung. Ci riferiamo in particolare al prossimo Samsung Galaxy Fit 3 e nelle scorse settimane abbiamo già scoperto qualche informazione interessante. In queste ore, però, sono spuntate in rete delle nuove immagini renders che ci hanno rivelato le possibili colorazioni ufficiali.

Samsung Galaxy Fit 3, nuove immagini rivelano le possibili colorazioni

Nel corso delle ultime ore sono spuntate in rete nuove immagini che ci hanno rivelato le possibili colorazioni del prossimo wearable di casa Samsung. Come già detto, ci riferiamo al prossimo Samsung Galaxy Fit 3. Stando alle immagini renders appena pubblicate in rete, le colorazioni che saranno disponibili potrebbero essere tre, ovvero Gray, Black e Rose Gold.

È stato poi confermato ancora volta il design che vedremo su questo nuovo wearable. Troveremo dunque un quadrante di forma rettangolare e sarà presente un singolo tasto fisico sul lato destro assieme ad il microfono. il display, fome mostrano nuovamente i renders, sarà decisamente più grande di quello presente sul precedente modello. Il cinturino sarà invece realizzato in silicone. Nella parte inferiore del wearable saranno poi posizionati i vari sensori per monitorare diversi parametri, tra cui il battito cardiaco e il sonno.

Per il momento non sappiamo ancora quando sarà annunciato il nuovo Samsung Galaxy Fit 3. Tuttavia, ricordiamo che a gennaio 2024 l’azienda terrà un importante evento per presentare ufficialmente i nuovi Samsung Galaxy S24. Chissà se l’azienda deciderà di presentare anche questo wearable durante l’evento. Vi terremo aggiornati non appena arriveranno nuove informazioni.