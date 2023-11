Chissà quanti soldi verranno spesi questa settimana a causa del Black Friday. Sicuramente Amazon vedrà gli ordini alle stelle, poveri lavoratori. Se per loro questo è davvero un periodo nero, per noi acquirenti può essere in realtà un’occasione d’oro per poter effettuare gli acquisti che aspettavamo da tutto l’anno. Tra di voi potrebbe esserci qualcuno con il disperato bisogno di comperare un nuovo monitor per il PC. Magari quello scorso e stato distrutto in un impeto di rabbia da un controller lanciato dritto nello schermo (sappiamo che succede).

Un monitor eccellente, dal rapporto qualità prezzo davvero appetibile, è l’Acer EK271. Al momento, il suo costo è sceso a 99,99€, 30 € in meno al prezzo consigliato sul sito Amazon di 129,99€. Nel caso foste dei gamer impetuosi potreste approfittarne comprarne due, tanto per dire. Sarebbe un buon investimento.

Monitor Acer con risoluzione HD

Il monitor è da 27 pollici e possiede una risoluzione FHD. Quest’ultimo consente una visibilità dei contenuti trasmessi in maniera eccezionale. La risoluzione è HD va a donare allo spettatore di colori così nitidi da sembrare reali. Il display ha una potenza da 100 Hz ed è capace di ridurre in modo efficace l’affaticamento dello sguardo dell’utente e anche lo sfarfallio del monitor. Per chi lo utilizzerà maggiormente per le attività di gioco, sicuramente troverà interessante e utile la frequenza di aggiornamento molto elevata. In questo modo la visualizzazione continuerà ad essere fluida in qualsiasi momento e priva di interruzioni.

I tempi di risposta da 1ms consentiranno al giocatore di godere di un’esperienza coinvolgente senza sfumatura o ritardi di trasmissione. Anche gamer più esigenti troveranno questo monitor eccezionale. Grazie alla tecnologia AMD FreeSync, la visualizzazione dei contenuti sarà priva di artefatti e la frequenza di aggiornamento dello schermo si adatterà dinamicamente alle prestazioni della scheda grafica presente all’interno del PC.

Il monitor può essere montato anche sulla parete attraverso la tecnica VESA. Si potrà scegliere esattamente la posizione che si desidera, risparmiando anche spazio sulla scrivania. Inoltre, tramite il supporto inclinabile, anche gli angoli potranno essere regolati per una maggiore comodità. L’Acer EK271 è dunque la perfetta combinazione tra performance di alto livello, dettagli visivi più che eccellenti e altre numerose specifiche ideate per l’utente.