Amare la lettura può essere un grandissimo pregio, ma anche un difetto se si predilige il cartaceo. I libri hanno sempre il loro fascino, quell’odore di carta che ti accompagna ad ogni parola, tuttavia sono ingombranti, poco ecologici e difficilmente trasportabili. Avere una libreria gigantesca come ne “La Bella e la Bestia” è il sogno di molti, ma immaginate fare un trasloco? Un incubo. Forse anche per questo hanno ideato il Kindle, il dispositivo di Amazon dove salvare centinaia di libri per tenerli sempre a portata di mano.

Se si sta pensando da tempo di acquistarlo e si cerca anche un qualcosa dove prendere appunti, il Kindle Scribe vi conquisterà di certo. In occasione del Black Friday lo troverete sullo store al prezzo folle di 294,99 euro invece che 369,99 euro. Uno sconto che supera i 70 euro! A differenza dei classici dispositivi, questo può essere utilizzato anche come taccuino grazie alla sua comoda penna in dotazione.

Una biblioteca nel palmo della mano con il Kindle Amazon

Il Kindle Scribe è un dispositivo innovativo e versatile che ti permette di leggere e scrivere, come se stessi utilizzando un taccuino tradizionale. Grazie alla penna dedicata puoi prendere appunti, scrivere il tuo diario personale, disegnare e annotare qualsiasi cosa desideri, senza distrazioni. Hai anche la possibilità di raccogliere i tuoi appunti per poi poterli sfogliare e condividere. Un vantaggio è dato dal fatto che questi saranno consultabili anche tramite l’applicazione. Quanto sarebbe comodo all’università!

Il Kindle Scribe presenta un display a 300 ppi da 10,2 pollici, avente illuminazione frontale e una tecnologia che evita i riflessi, che ti consente guardare i testi proprio come se fossero sulla carta stampata. Puoi anche prendere appunti a mano mentre leggi, creando note su milioni di titoli disponibili nel Kindle Store.