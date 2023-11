Apple, la famosissima azienda multinazionale americana considerata una delle maggiori società di big Tech, ha deciso di estendere il suo portafoglio di produzione.

Oltre agli iPhone, gli iPad e tutti gli altri dispositivi che ormai tutti conosciamo, Apple ha deciso di dedicarsi anche alla realizzazione di batterie proprietarie, modem e processori.

A fornire questa informazione è stata una pubblicazione sudcoreana (Et. News), che ha reso noto l’intenzione del gigante della tecnologia, di rilasciare il nuovo progetto entro il 2025.

Apple: un nuovo progetto per il gigante del tech

Al fine di rispettare i tempi imposti, Apple ha deciso di assumere un dirigente di Samsung SDI, che si occuperà dei componenti elettronici.

Come detto, Apple prevede di riuscire a portare a termine questo lavoro in almeno due anni. A patto ovviamente che non vi siano intoppi durante la fase di ricerca ed implementazione dello stesso.

L’obiettivo di base è quello di rivedere i principi chimici di queste tecnologie, secondo qualche fuga di notizia, Apple intende infatti utilizzare il silicio invece della grafite per il materiale dell’ anodo.

Il silicio offre infatti un gran numero di vantaggi, tra cui un miglioramento delle prestazioni e dei tempi di ricarica. Il suo unico problema è che tende ad espandersi in fase di ricarica.

Cosa di cui Apple sembra già aver trovato una soluzione.

Le aspettative a riguardo sono davvero molto

Questo è tutto ciò che sappiamo a riguardo. Tuttavia, per ogni nuova che verrà rilasciata informazione, provvederemo a riportarla in tempo reale per voi !

Restate sintonizzati !