La vista è forse una delle funzioni nervose più importanti nonché più complesse che il nostro sistema nervoso è in grado di offrire, tantissime parti concorrono al suo funzionamento, in primis gli occhi, organi straordinari che sanno convertire gli stimoli luminosi in stimoli chimici dapprima ed elettrici dopo, i quali viaggiando lungo il nervo ottico, arrivano alla corteccia visiva primaria dove il nostro cervello elabora il tutto in immagini.

Ovviamente il nostro cervello cerca di elaborare il tutto in immagini coerenti con la nostra coscienza e alle volte sistema in automatico alcuni difetti che non sa elaborare per non disorientarsi, cosa che però può succedere con le illusioni ottiche, immagini che sembrano qualcosa a prima vista ma che in realtà celano altro che non sempre il nostro cervello sa cogliere facilmente.

Nuova illusione

La nuova illusione ottica che vi mostriamo oggi è stata condivisa sulla comunità di Reddit ‘opticalillusions‘, con la didascalia seguente: “Prometto che mettere un upvote ti aiuterà a vedere meglio l’immagine nascosta“.

A quanto pare dietro il pattern a zig zag in bianco e nero si presenta un animale difficile da riconoscere, infatti secondo le stime il 97% delle persone non ce la fa rapidamente a notarlo, di che animale si tratta ?

Nei commenti del post reddit tutti hanno detto la loro, da idee sull’animale a consigli su come vederlo a idee su come funzioni l’illusione ottica che vi abbiamo mostrato sopra, ora tocca a voi, provate a scoprire l’animale e soprattutto a capire come visualizzarlo facilmente, inizia la sfida.