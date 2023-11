Dal 6 novembre scorso, la nuova Volvo EX30 è disponibile all’acquisto in Italia, rappresentando un’interessante proposta nel panorama delle vetture elettriche, caratterizzata da una plancia minimalista. La Volvo EX30 ha catturato l’attenzione del pubblico italiano soprattutto per il suo prezzo aggressivo, pari a 35.900 euro per un veicolo di questo calibro. La realizzazione di questa vettura ha coinvolto decisioni chiare da parte di Volvo in termini di risparmio sui materiali e sostenibilità.

Una scelta difficile ma ben pensata quella della Volvo, che segue le ultime tendenze del mercato automobilistico sempre più attento alle esigenze della sensibilità contemporanea e dell’ecosistema del nostro fragile pianeta, senza, tuttavia, trascurare anche l’aspetto di bellezza e comfort che ci si aspetta da una marca di questo livello.

Volvo EX30: minimalismo ed ecologia

Il produttore afferma che circa il 25% di tutto l’alluminio utilizzato nell’auto è riciclato, e lo stesso vale per circa il 17% dell’acciaio. Seguendo l’esempio di Tesla, Volvo ha semplificato notevolmente gli elementi presenti sulla plancia, eliminando ad esempio il quadro strumenti. La gestione della maggior parte delle funzioni avviene attraverso lo schermo centrale da 12,3 pollici, riflettendo una scelta di design incentrata sulla semplicità e sulla riduzione degli elementi superflui.

Queste scelte non solo contribuiscono a contenere il costo della vettura, ma sottolineano anche l’impegno di Volvo verso la sostenibilità, incorporando materiali riciclati nella sua costruzione e adottando un approccio minimalista nell’allestimento interno. Estetica ed etica vanno quindi di pari passo, e si spera che questa tendenza possa essere apprezzata nel suo insieme anche dai consumatori.