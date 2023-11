Apple - tempi duri per l'azienda, allarme consumo eccessivo della batteria

Apple sta affrontando una sfida tecnica significativa a seguito dell’aggiornamento a watchOS 10.1, che ha portato a un consumo eccessivo della batteria in una serie di dispositivi Apple Watch. La problematica è stata evidenziata da numerosi utenti attraverso vari canali, inclusi i forum di MacRumors, la community di supporto di Apple, Reddit e altre piattaforme online. I rapporti indicano che il dispendio energetico anormale non discrimina tra i modelli, affliggendo sia versioni più datate come la Serie 5 che le più recenti, inclusa l’innovativa serie Apple Watch Ultra 2.

Apple: cosa sta succedendo?

Un utente ha espresso la propria frustrazione, notando un drastico calo della carica della batteria, che scende dal pieno al 50% in meno di un’ora, un tasso di scarica che rende l’uso del dispositivo impraticabile per le esigenze quotidiane. Nonostante il rilascio di iOS 17.1, che prometteva di affrontare un incremento del consumo energetico quando gli Apple Watch operanti su watchOS 10.1 erano sincronizzati con un iPhone su iOS 17, la soluzione non si è rivelata definitiva.

Apple ha confermato che è in corso di sviluppo un aggiornamento di watchOS per risolvere il problema. Tuttavia, la comunicazione ufficiale non ha fornito dettagli concreti riguardo alla radice del problema, l’estensione dell’impatto sulla base di utenti o la gamma di modelli interessati. La risoluzione potrebbe essere inclusa nell’aggiornamento watchOS 10.1.1, ma non è escluso che gli utenti debbano attendere fino alla versione 10.2, attualmente in fase di beta testing, con rilascio previsto per dicembre.

La situazione attuale solleva preoccupazioni non solo per l’usabilità degli orologi intelligenti coinvolti ma anche per la fiducia dei consumatori nell’affidabilità degli aggiornamenti software di Apple. La società è nota per la sua attenzione al cliente e per la rapidità nel risolvere i problemi tecnici, quindi è ragionevole aspettarsi che la soluzione venga implementata con la massima urgenza, ripristinando la funzionalità ottimale dei dispositivi per gli utenti colpiti da questo inaspettato inconveniente.