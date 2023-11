Gli attacchi hacker rappresentano un pericolo non solo per le singole persone, ma anche per le associazioni e le aziende di importanza internazionale. Non a caso, più si raggiunge una certa notorietà, più è necessario doversi avvalere delle più moderne ed efficaci tecniche di sicurezza e anti hackeraggio. Anche se a volte, nemmeno questo risulta essere abbastanza. Tuttavia non sarà questo il caso.

La storia che stiamo per raccontarvi ha dell’incredibile e sembra infatti essere uscita da uno schermo cinematografico.

Ecco cosa è successo in questi ultimi giorni.

Un pericoloso attacco hacker è stato lanciato contro l’Industrial and Commerce Bank of China, ovvero la più grande banca al mondo per numero di asset posseduti.

Stiamo parlando di un istituto il cui patrimonio stimato alla fine del 2022 risulta essere di ben 23,5 milioni di dollari.

Attacco Hacker: una semplice soluzione per un grosso problema

L’attacco hacker, secondo alcune indagini che sono poi state effettuate, sembra sia stato organizzato in Lockbit, ovvero un’organizzazione legata alla Russia che, già in passato, era riuscita ad intrufolarsi nei sistemi informatici Boeing, ION Trading UK e la Royal Mail britannica.

Nel momento in cui tutti i sistemi informatici della banca stavano per essere debellati, gli esperti hanno messo in atto le più innovative e potenti risorse per riuscire a fermare l’attacco imminente. Tuttavia, niente del genere è stato in grado di bloccare il tutto. Nulla, a parte una semplice chiavetta USB.

Ebbene uno dei più grandi attacchi hacker della storia è stato fermato da servizio di messaggistica online ed una semplice chiavetta USB.

La notizia è stata resa pubblica il giorno dopo proprio dalla Banca. In quanto, seppur la situazione abbia ovviamente generato una seria preoccupazione per la protezione di questi grandi Istituiti e del patrimonio finanziario da esse custodito, dimostra come , talvolta, problematiche complesse potrebbero essere risolte da soluzioni semplici, banali, che spesso non vengono nemmeno prese in considerazione.