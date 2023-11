Alla fine di questo mese di Ottobre è stato rilasciato il nuovo aggiornamento di Windows 11 23H2. Tuttavia, sembra che Microsoft stia già lavorando ad altre interessanti novità per quanto riguarda il suo sistema operativo.

Infatti, sembra che a partire dal prossimo anno Microsoft consentirà ai suoi utenti di disinstallare varie applicazioni che il sistema presenta di default. Stiamo parlando quindi di: Foto, Fotocamera, Film e TV.

Il tutto al fine di ridurre i bloatware che gli utenti utilizzano davvero poco. Stiamo quindi parlando di quei software che contribuiscono al rallentamento del sistema operativo, causando quindi un suo “rigonfiamento”, ma che non vengono utilizzati.

Windows 11: Ecco cosa ci aspetterà

Queste novità che vi abbiamo appena presentato offriranno agli utenti la possibilità di personalizzare la propria l’esperienza d’uso di Windows 11. Oltre, ovviamente, a garantire una riduzione del peso della memoria del sistema operativo del PC.

Inoltre, nel 2024, dovremo dire anche addio a Cortana, l’assistente vocale di Microsoft, oltre che a WordPad, ovvero il vecchio e datato editor testuale di Windows. In quanto, seppur le critiche dei numerosi fan della piattaforma, gli utenti non avranno alcun problema a spostarsi e magari trovare anche più efficienti altri editor di testo, come Word o NotePad.

Sarà anche eliminata l’app Suggerimenti.

Tuttavia la disinstallazione di queste app di sistema di Windows è ancora in fase di test e momentaneamente disponibile nella sua versione Beta, destinata solo ad alcuni utenti.

Dovremo attendere ancora un po’ per altri aggiornamenti e novità che ovviamente non tarderemo a riportarvi con estrema accuratezza.

Restate sintonizzati con Noi !