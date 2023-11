Milioni di persone in tutto il mondo utilizzano con la propria postazione di infotainment nell’automobile Android Auto, l’interfaccia smartphone auto che consente di connettere il proprio device e di utilizzare le funzionalità maggiori del device direttamente dal computer di bordo dell’automobile, ciò ovviamente per evitare distrazioni alla guida.

Ovviamente con ogni update sia di Android auto che di Android in generale le prestazioni e le funzionalità di questo servizio aumentano costantemente, con una sempre maggiore integrazione delle app Google con l’esperienza di guida, sistema che letto così può sembrare perfetto e armonioso ma che come prevedibile non è esente da bug di vario tipo.

Android 14 e i bug

A quanto pare l’ultima ondata di bug che ha investito Android auto è merito di Android 14, tutti i dispositivi aggiornati hanno infatti riscontrato una miriade di problemi con le funzionalità della piattaforma di cui il peggiore è stato quello di non poter ascoltare i propri contenuti multimediali tramite Android Auto.

Sono tante le segnalazioni arrivate da parte degli utenti, il problema maggiore è stata l’impossibilità di ascoltare la musica usufruendo dei principali servizi di streaming come Spotify.

La buona notizia è che Google si è dichiarata a conoscenza del problema e sta già lavorando per risolvere il tutto, quella brutta è che non si è espressa sulle tempistiche che, sicuramente non saranno troppo dilatate nel tempo, è interesse di Google risolvere rapidamente, d’altro canto non ci è dato sapere un quando e un quanto precisi, fatto sta che il bug al momento è presente sebbene non si sia palesato con tutti.