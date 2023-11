L’istruttoria dell’Antitrust che ha portato al passaggio da Intesa ad Isybank ha portato a parecchie complicazioni agli utenti interessati da questo passaggio. Proprio per questo sembra che qualcosa si sia mosso, almeno per alcuni degli utenti coinvolti. Quest’ultimi, infatti, nella sezione dell’applicazione dell’istituto di credito riceveranno una comunicazione ufficiale che annuncia loro la possibilità di poter bloccare questo passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank. Vediamo insieme come è possibile farlo e quali sono gli utenti che possono procedere.

Intesa Sanpaolo e il blocco ad Isybank

Nella notifica inviata agli utenti è presente un file in formato PDF denominato “Informazioni utili sul trasferimento dei rapporti a Isybank”. In questo documento l’istituto Intesa Sanpaolo spiega che gli utenti che fanno parte del secondo scaglione avranno la possibilità di scegliere se bloccare o meno l’arrivo del passaggio. Questo, ufficializzato da poco, arriverà definitivamente il prossimo anno, ovvero dal 18 marzo 2024.

Nel documento in questione viene spiegato che tutti gli utenti che fanno parte, come detto, del secondo lotto di clienti che passeranno a partire dal prossimo anno ad Isybank potranno decidere di bloccare tutto prima ancora che questo passaggio possa esserci. Per poter procedere bisogna chiamare il numero verde 800.303.303. Durante la telefonata bisognerà comunicare il proprio codice cliente e spiegare che si desidera bloccare il passaggio ad Isybank per poter restare in Intesa Sanpaolo.

Vi ricordiamo che per poter procedere presso la filiale digitale dell’istituto di credito bisogna far riferimento ai seguenti giorni ed orari predisposti:

Dal lunedì al giovedì dalle ore 7 alle ore 24;

Il venerdì dalle ore 7 alle ore 22;

Sabato e domenica dalle ore 9 alle ore 19.

Tutti gli utenti che intendono procedere e bloccare il passaggio ad Isybank hanno tempo fino al 29 febbraio 2024. Dopo questa data, infatti, non sarà più possibile tornare indietro e cambiare istituto di credito. Di fatti, a quel punto il trasferimento sarà definitivo e si procederà in automatico con il passaggio.

Quindi se siete tra i clienti a cui è fornita questa possibilità ed intendete approfittarne per fermare il passaggio da Intesa Sanpaolo a Isybank vi consigliamo di non attendere troppo e procedere il prima possibile per evitare di perdere questa possibilità.