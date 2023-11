Lenovo Legion Go, la console portatile che vuole racchiudere la potenza di un computer windows in un piccolo dispositivo da poter trasportare ovunque si desideri, è finalmente disponibile all’acquisto sul territorio italiano.

Il prodotto nasce come il primo dispositivo portatile con sistema operativo Windows pensato per il gaming, è progettato per dare maggiore libertà agli utenti che amano il gioco, pronti a muoversi ovunque nel mondo, senza rinunciare a specifiche tecniche di alto livello ed una buona qualità delle immagini. Il processore AMD Ryzen Z1 Extreme offre prestazioni che possono essere quasi paragonate ad un personal computer, grazie anche a 16GB di RAM LPDDR5X (7500 MHz) ed un SSD PCIe Gen fino a 1TB, che potrà essere incrementato con l’apporto di una microSD esterna.

Il display è da 8.8 pollici, un pannello Lenovo PureSight Gaming, con luminosità di 500 nit, supporto alla gamma DCI-P3 fino al 97%, refresh rate che può raggiungere i 144Hz, ed una risoluzione che si spinge fino a 1600p. La batteria ha una capacità di 49,2 Wh, con supporto alla ricarica rapida fino al 70% anche solamente in 30 minuti di collegamento fisico.

Lenovo Legion Go, il prezzo

Lenovo Legion Go è reso ancora più speciale dall’applicazione Legion Space, che permette agli utenti di accedere in rapidità alle piattaforme di gioco online, oltre che visualizzare quelli effettivamente installati nella memoria interna. Con la collaborazione stretta con Microsoft/Xbox, coloro che lo acquisteranno potranno godere di 3 mesi gratuiti di accesso a Xbox Game Pass Ultimate.

Il prodotto è acquistabile da oggi in esclusiva su Lenovo.it, mentre dal 20 novembre lo potrete acquistare presso Spazio Lenovo, al prezzo di 799 euro.