Realme 11 Pro+, lo smartphone di fascia media, in quanto in vendita ad un prezzo che si aggira attorno ai 430 euro, ma con specifiche tecniche di livello superiore, è disponibile da oggi sul territorio italiano in una nuova interessante colorazione Green.

Il fiore all’occhiello del device è chiaramente il comparto fotografico, capitanato da un sensore da ben 200 megapixel SuperZoom, che offre quindi la possibilità di uno zoom senza perdita di dettaglio, sfruttando il grande quantitativo di megapixel, oltre chiaramente al display AMOLED leggermente curvo con refresh rate a 120Hz.

Realme lancia una nuova colorazione per il Realme 11 Pro+ 5G

Dal look moderno e decisamente elegante, il prodotto è disponibile sul mercato già in svariate colorazioni; consapevole però che le richieste del pubblico si fanno ogni giorno sempre più specifiche e pressanti, Realme è voluta andare oltre, offrendo al consumatore finale una nuova colorazione green, acquistabile in esclusiva assoluta presso i punti vendita Euronics sul territorio.

Il prezzo non cambia, infatti è disponibile all’acquisto la versione con 12GB di RAM e 512GB di memoria interna, con una spesa finale di 429 euro. Gli utenti che sceglieranno di ordinarlo dal 23 al 27 novembre, inoltre, potranno godere di uno sconto ulteriore, infatti la spesa da sostenere per il suo acquisto sarà di soli 399,99 euro, approfittando di esattamente la versione che vi abbiamo indicato qui sopra.

Un’occasione davvero unica per mettere le mani su una vera e propria rivelazione del 2023, un prodotto che raccoglie al proprio interno specifiche tecniche di altissimo livello, mettendole a disposizione di tutti, ma senza richiedere un esborso eccessivo.