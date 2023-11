Nei giorni precedenti molti clienti di Intesa Sanpaolo sono stati contattati direttamente dalla banca, attraverso l’app o attraverso delle comunicazioni mail, ed hanno ricevuto informazione circa il loro passaggio unilaterale a Isybank, la nuova filiale completamente digitale del gruppo.

Intesa Sanpaolo, parte l’istruttoria per il passaggio da Isybank

Questo passaggio unilaterale da parte di Intesa Sanpaolo ha scatenato molte polemiche da parte dei clienti, che hanno denunciato una simile iniziativa senza aver ricevuto ampio preavviso dalla banca e senza aver fatto alcuna esplicita richiesta di passaggio.

Da Intesa Sanpaolo sono partite ampie rassicurazioni verso i clienti. Ovviamente, la banca si è premurata di far sapere ai clienti che tutti i passaggi formali (dalla migrazione dei risparmi sino alla migrazione di operazioni automatiche ed al rilascio delle carte) avverranno in automatico. Inoltre i dirigenti di Intesa Sanpaolo hanno inviato comunicazione ai clienti interessati da questo provvedimento, sottolineando i vantaggi relativi al passaggio ad Isybank, come il completo azzeramento del canone di gestione del conto corrente.

Ad essere interessati da questo provvedimento sono stati i clienti che, nei mesi scorsi, si sono serviti poco delle filiali sul territorio e che già da tempo sfruttavano esclusivamente i servizi online e la filiale digitale di Intesa.

Le proteste e gli esposti da parte dei correntisti hanno comunque fatto partire una serie di segnalazioni. L’Antitrust, ad esempio, dopo aver ricevuto più di 2000 segnalazioni andrà ad approfondire attraverso un’istruttoria tale dinamica, per capire se vi sia stato qualcosa di illecito o qualche passaggio sbagliato nella migrazione dei conti a Isybank.