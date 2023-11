Sono dodici i mezzi pesanti (tir) che a Savona sono rimasti bloccati tra case e stradine tortuose senza riuscire a passare. Tutto questo è accaduto in soli 20 giorni e la situazione nel savonese sta sempre di più degenerando.

In particolare, questi episodi si stanno verificando sulla strada provinciale 542 a Stella. La strada unisce la zona costiera a Pontinvrea. A causa della presenza dei cantieri notturni sull’autostrada A10 i tir vengono deviati e fatti uscire a Varese, a quel punto devono poi percorrere la via Aurelia.

12 tir incastrati a Savona

Ed è proprio qui che, a causa di indicazioni sbagliate da parte di navigatori non aggiornati, alcuni tir diretti a Nord vengono fatti passare su una strada che risale il torrente Teiro verso Sassello. A questo punto iniziano i problemi.

Queste strade non sono adatte al passaggio dei camion. Infatti, sono strade caratterizzate da curve molto strette e quindi difficili da percorrere soprattutto per veicoli più grandi. RaiNews ha messo in evidenza come, fra Teglie e San Martino, la provinciale diventa una vera e propria trappola per i tir che finiscono per bloccarsi definitivamente tra le stradine troppo strette, causando abbondanti disagi a tutti i residenti.

Il sindaco di Stella, Andrea Castellini, ha denunciato quello che sta accadendo sui social e sottolineando quando sia dispendioso sotto ogni punto di vista dover poi rimuovere i tir che restano bloccati. Infatti, quest’operazione prevede l’intervento di gru e possono volerci anche dodici ore di lavoro.

Castellini ribadisce che la situazione sta diventando insostenibile e che bisogna intervenire affinché i mezzi di grandi dimensioni siano dotati per legge di navigatori specifici che evitino episodi del genere. Inoltre, il Sindaco di Stella ha richiesto la creazione di un tavolo tecnico che possa intervenire concretamente per risolvere definitivamente questa problematica. Castellini ha anche citato San Martino e Gameragna, colpite ugualmente da questa situazione. Lo sfogo sui social si conclude con una rassicurazione per i cittadini. Infatti, il Sindaco afferma che si sta impegnando in prima persona per porre rimedio a questi disagi per il suo Paese. Aggiunge alla fine che spera di poter presto aggiornare i suoi cittadini con speranzose novità.