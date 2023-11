Kena Mobile è LEADER, battuta Vodafone con la promo da 5 EURO al mese

Contrariamente a quanto in molti pensavano, anche questo mese probabilmente l’offerta di Kena Mobile sarà la migliore. Al suo interno ci sono tutti i migliori contenuti, proprio come è sempre stato. È ancora una volta incluso il servizio di ricarica automatica che, se attivato, concederà agli utenti 50 giga in regalo in più ogni mese.

È ritornata una vecchia conoscenza, ma questa volta con un prezzo ancora più basso del solito. Si tratta di quella riservata a tutti coloro che provengono da Fastweb, Tiscali, CoopVoce, Lyca e altri MVNO.

Kena Mobile costa 5,99 € al mese per sempre: ecco i dettagli dell’offerta

Venendo all’offerta, questa garantisce un prezzo molto basso e il giusto numero di giga, anzi probabilmente qualcosa in più rispetto a quanto offerto da altre aziende. Kena Mobile con la sua nuova proposta infatti consente di avere ogni mese minuti, messaggi e giga per navigare sul web per un prezzo inferiore ai 6 €.

Nel dettaglio, si parte da minuti senza limiti verso qualsiasi provider fino ad arrivare a 200 SMS da inviare a chiunque si desidera. Il numero di giga equivale a 100, davvero un buon corrispettivo se si valuta il prezzo mensile. Gli utenti che sottoscriveranno questa promozione mobile potranno infatti pagare solo 5,99 € al mese, e non finisce qui.

Scegliendo Kena Mobile infatti, il costo di attivazione, la scheda Sim e la consegna saranno totalmente gratis. Quello che dovrete fare dunque durante il primo mese sarà solo pagare il prezzo della prima mensilità.

Questa offerta batte nettamente quella di CoopVoce, che con soli 800 SMS in più costa circa 1 € euro in più ogni mese.