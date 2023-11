Autocar, autorevole testata inglese, ha provato ad ipotizzare quale sarà il futuro dei veicoli elettrici a quattro ruote. Al dubbio su come saranno le auto elettriche nel 2035 ha risposto, nell’articolo, Jesse Crosse. Innanzitutto, nell’articolo viene ipotizzato che nel giro di qualche anno le auto saranno tutte elettriche e saranno tutte leggere e sportive.

Le auto elettriche nel 2035

Crosse si è soffermato sulle caratteristiche dei motori elettrici affermando che questi presentano tutte le potenzialità che tecnici e ingegneri hanno cercato di ottenere fin dalla loro invenzione dai motori a combustione. Quali sono queste caratteristiche? Efficienza, raffinatezza e potenza. Infatti, il giornalista mette in evidenza come i propulsori degli EV siano già dotati di queste caratteristiche. Questo dettaglio li rende i propulsori perfetti per qualsiasi tipo di automobile.

Attualmente, i problemi principali di questi veicoli sono il peso e il prezzo. Ma si può ben sperare che in un futuro prossimo questi due intoppi possano essere superati grazie al rapido progresso della tecnologia, soprattutto quando si parla delle batterie.

Per quanto riguarda il cambio invece, Crosse suppone che si opterà per una cambiata “fake”, soprattutto per quanto riguarda le auto sportive. Quest’ultime quindi dovrebbero avere il cambio simulato. Se così fosse, si dovrebbe optare poi per rumori finti, cosa che già in molti stanno sperimentando. Un esempio concreto può essere l’elettrica Fiat 500 Abarth dotata di un sound di scarico artificiale. Questo dettaglio però al momento porta a pareri contrastanti e mentre ad alcuni piace, ad altri fa storcere il naso.

Al di là di ogni possibile ipotesi per certo tutti i produttori di EV saranno più liberi e potrebbero aggiungere le componenti meccaniche ovunque (o quasi) vorranno. Un esempio potrebbe essere l’inserimento di motori elettrici nelle ruote, un dettaglio molto comodo che però non può apportare chi progetta auto a combustione termica.

Si potrebbero registrare significativi cambiamenti anche per la batteria. Infatti, con i propulsori elettrici queste saranno più efficienti e saranno dotate di maggiore autonomia. Inoltre, si ricaricheranno più velocemente e renderanno i veicoli più leggeri.

Dunque, Crosse conclude affermando che dalle auto del futuro possiamo aspettarci strutture antiurto più leggere grazie ai motori inseriti nelle ruote e con dimensioni inferiori a quelle attuali. Anche l’abbandono dell’idraulica a favore dello sterno e anche della frenata by-wire sarà un dettaglio fondamentale delle auto elettriche nel 2035.