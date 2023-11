Tra non molto su Amazon inizieranno le offerte dedicate al Black Friday, ma ci sono già delle promozioni pazzesche che sicuramente non vorrete perdere. Se state cercando un notebook da gaming potreste approfittare della promozione fantastica sul modello MSI, disponibile solo per poco tempo ad un prezzo eccezionale.

Il notebook ha un display da 15,6 pollici e si distingue da tutti gli altri per le performance notevoli, non solo per quanto riguarda il suo processore, ma anche e soprattutto per la scheda video. Quest’ultima, infatti, possiede un potentissimo Nvidia RTX 4060. Normalmente è acquistabile al prezzo di 1.399€, adesso invece potreste risparmiare 300€ pagandolo solo 1.099€.

MSI Thin GF63 12VF-291IT su Amazon: caratteristiche

Il dispositivo ha dettagli tecnici molto avanzati ed include un supporto per la tecnologia wi-fi 6, che permette una connessione velocissima e molto stabile, e uno schermo da 144 Hz. Gli sviluppatori hanno fatto in modo che il notebook si adattasse a chiunque sia appassionato di gaming in modo tale da garantirgli grafiche elevate. Qualunque gioco verrà riprodotto esattamente come è stato pensato, senza perdere un minimo di qualità. L’esperienza di gioco sarà pazzesca ed immersiva.

Non si tratta di un device qualunque, l’MSI messo a disposizione da Amazon possiede un SSD PCIe 4 e un Intel Core i7 12650H. Queste caratteristiche gli permettono di soddisfare chiunque svolga attività complesse di multitasking, come ad esempio la creazione di elementi grafici o la gestione di differenti applicazioni allo stesso momento. Gli appassionati del settore sicuramente si renderanno conto di quanto questa offerta sia davvero superlativa e di come il rapporto qualità prezzo sia eccellente.

Avvisiamo che la promo potrebbe essere a tempo limitato e che presto è probabile che ritorni al suo prezzo originario. Dovrete quindi approfittare dell’occasione e fare la vostra scelta al più presto. Questo è il momento più propizio per acquistare un nuovo notebook! Sicuramente non troverete facilmente un prezzo così allettante da altri rivenditori, soprattutto se si parla di questo modello MSI. Ricordiamo anche che al momento ci sono tantissime altre promozioni disponibili su diverse tipologie di prodotti del quale potreste voler approfittare. Vi consigliamo dunque di tenere gli occhi aperti e di seguire i nostri aggiornamenti.