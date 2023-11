Il debutto della famiglia iPhone 16 da parte di Apple non avverrà prima di settembre 2024, ma il gigante di Cupertino sta già lavorando alla messa a punto dei nuovi flagship. In particolare, l’azienda della mela potrebbe modificare un elemento ormai iconico degli iPhone.

Apple andrà a modificare il funzionamento della Dynamic Island in seguito alla profonda revisione dell’area del notch. Infatti, gli ingegneri californiani stanno testando il nuovo iPhone 16 Pro dotato di un notch di forma tonda che ospiterà una singola fotocamera. Il foro sarà posizionato nella parte alta del display, in posizione centrale.

Attualmente i device della mela integrano la fotocamera frontale e i sensori Face ID in un notch ovale, posizionato nella parte alta e centrale del display. Questa porzione di display può cambiare in maniera dinamica a seconda delle attività dell’utente, venendo sfruttata come area di notifica. Grazie a questa natura mutevole, la feature ha preso il nome di Dynamic Island.

Apple si prepara a grandi novità per gli iPhone, dal prossimo anno cambia il notch mentre dal 2025 i display saranno più grandi

Secondo l’analista Ross Young di Display Supply Chain Consultants (DSCC), Apple manterrà la Dynamic Island ma, chiaramente, verrà modificata per adattarsi alla nuova forma della fotocamera. Questa feature resterà almeno fino al 2024 mentre nel 2025 ci saranno cambiamenti sostanziali nella famiglia iPhone.

Apple potrebbe aumentare la dimensione dei display, arrivando a misurare 6.3 pollici con iPhone 17/iPhone 17 Pro e 6.9 pollici per iPhone 17 Plus/iPhone 17 Pro Max. Inoltre, nel 2025, l’azienda utilizzerà il pannello ProMotion da 120Hz anche sulle versioni base dei propri flagship.

Ricordiamo che al momento si tratta di indiscrezioni non confermate, quindi non resta che attendere maggiori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.