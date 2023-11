Adidas attiva una incredibile campagna promozionale su Amazon con la quale riuscire a scontare i migliori prodotti a prezzi fortemente più bassi del normale, ciò permette ai consumatori di accedere ad una serie di capi di vestiario molto più economici di quanto abbiate mai immaginato, come nel caso delle scarpe Adidas Daily 3.0.

Il modello attualmente in promozione cattura sin da subito l’attenzione con il suo stile casual molto piacevole alla vista ed al tatto, la caratteristica suola in gomma è impreziosita dal tessuto grigio, inframezzato dalle tre strisce del brand in contrasto nero, a terminare il tutto con il logo posteriore in rilievo e rifinito in finta pelle.

Adidas, queste scarpe sono molto economiche su Amazon

Adidas svende tutto, anche le scarpe più iconiche del momento, le Daily 3.0, infatti gli utenti possono acquistarle su Amazon con un risparmio del 14% sul valore originario di listino, andando a spendere in finale solamente 55,94 euro, rispetto ai 65 euro previsti di base.

Al momento attuale sono disponibili svariate misure allo stesso prezzo, ma siamo consapevoli della grande attrattiva che le suddette scarpe riversano sulla popolazione, e per questo siamo sicuri che andranno letteralmente a ruba. Se volete acquistarle, non aspettate oltre e provvedete sin da subito a completarne l’acquisto.

Se siete clienti Prime, potrete anche usufruire del servizio Prova Prima, paga poi, infatti gli utenti possono ordinare il prodotto e provarlo per un determinato periodo temporale, senza pagarlo. Al termine dell’intervallo indicato sarà una loro decisione quella di inviare nuovamente al magazzino, oppure di procedere con l’effettivo pagamento.