Giga 150 con un regalo, Iliad distrugge TIM e Vodafone

Sarebbe stato praticamente impossibile non notare questa offerta, visto che già da diverse settimane domina il mondo della telefonia mobile. Iliad dopo il rilancio della sua Giga 150, ha riscosso di nuovo un gran successo. Molti utenti infatti hanno deciso di abbandonare il loro provider per stabilirsi presso il celebre gestore rosso.

Il merito è ovviamente dei contenuti che sono presenti al suo interno, ormai conosciuti da tutti. Si parte infatti da minuti senza limiti verso tutti per le telefonate e dagli SMS senza limiti verso tutti. Per terminare, ecco una connessione Internet con ben 150 giga disponibili.

Iliad batte TIM e Vodafone, la Giga 150 concede anche il 5G gratis

L’obiettivo principale di Iliad è quello di battere la concorrenza proponendo delle offerte uniche nel loro genere. Questa è una di quelle e lo dimostra soprattutto il fatto che concede il 5G gratis per navigare sul web.

Ovviamente bisogna ricordare che il 5G non è perfettamente ramificato in tutta Italia, e che quindi ci si potrebbe ritrovare con il 4G pur avendo questa opzione compresa nel prezzo. In breve, potrebbe capitare che a casa vostra avrete il massimo della rete, mentre al lavoro dovrete limitarvi al 4G.

L’altro punto fondamentale riguarda ovviamente lo smartphone utilizzato: se non dovesse essere provvisto di modem 5G all’interno, sarà impossibile navigare a tale velocità.

Tornando ai costi, la Giga 150 di Iliad racchiude anche un prezzo per l’attivazione ma solo all’inizio. Gli utenti infatti dovranno pagare 9,99 anche per attivare la promo. La prima ricarica che dovrete effettuare comporterà dunque una spesa di 20 €.