Unieuro raccoglie nel proprio volantino alcuni dei migliori prezzi bassi in circolazione, con i quali riuscire comunque a permettere al consumatore di mettere le mani sui migliori prodotti, senza mai doversi minimamente preoccupare della qualità massima effettivamente raggiungibile.

Il risparmio da Unieuro ha raggiunto livelli inediti ed esclusivi, proprio in questi giorni la campagna promozionale apre le porte degli sconti a tutti i consumatori che vorranno cercare di risparmiare al massimo, con acquisti da effettuare sia in negozio che direttamente online sul sito.

Unieuro è gratis, tutte le offerte del momento

Il Black Friday di Unieuro è davvero “bello bello”, infatti all’interno della sua nuova campagna promozionale, gli utenti possono trovare un numero impressionante di sconti speciali, come ad esempio il Dyson V11 Fluffy, che ha un costo effettivo di soli 449 euro.

Allettanti, parlando nello specifico di smartphone di ultima generazione, gli sconti applicati su Google Pixel 8, disponibile all’acquisto a 729 euro (ma solo 3000 pezzi in tutta Italia), oppure iPhone 15 Pro Max, disponibile a 1489 euro, passando per uno a scelta tra Samsung Galaxy Z Fold5, in vendita a 1599 euro, oppure Samsung Galaxy S23, oggi raggiungibile con la spesa finale di 749 euro.

Non mancano ovviamente chiari riferimenti alla fascia più bassa, anche online sul sito, con possibilità di acquistare Realme 11 Pro+ 5G, Oppo A78, Oppo A98, TCL 40 Se, Samsung Galaxy A23, Galaxy A14 e altri ancora, tutti modelli no brand con garanzia di 2 anni.