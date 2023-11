Android, lo store regala GRATIS 10 app e giochi a pagamento

Il 2023 si avvia verso la conclusione ma sono stati davvero tanti i passi avanti fatti dai principali sistemi operativi. Non si potrebbe non discutere del mondo Android, che con l’arrivo dell’ultima versione del sistema operativo ha riportato grandissime novità.

Ovviamente gli utenti sono affezionati a questa piattaforma e lo dimostrano anche i numeri in giro per il mondo. Con ben 2,7 miliardi di dispositivi che hanno in uso il software del robottino verde, Android si dimostra ancora una volta la piattaforma più utilizzata. Il merito ovviamente è della grande versatilità che dà sempre il sistema riesce a garantire al suo pubblico, molto più spiccata rispetto a quanto fatto da altri.

Nel Play Store di Google, gli utenti Android possono scaricare titoli a pagamento gratis

Uno dei consigli più importanti che potevamo dare ai nostri lettori oggi è quello di procedere al download di tutti i titoli. Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi come mai scaricare tutto se non tutti i titoli sono di proprio interesse. Il discorso è molto semplice: i contenuti scaricati da un account Google ben preciso, restano in memoria per sempre, anche se vengono cancellati.

Proprio per dare l’opportunità a tutti di avere in qualsiasi momento della propria vita quella applicazione o quel gioco a pagamento gratis, bisogna prenderli nel momento in cui non hanno prezzo. Ecco la lista completa con i link diretti per il download: