Iliad, la promo dell'anno è la GIGA 150 che offre un REGALO

Quando Iliad sceglie di lanciare delle offerte lo fa pensando al futuro. La stessa cosa fu fatta quando venne lanciata per la prima volta la Giga 150.

Tale soluzione costa pochissimo e garantisce ogni mese il massimo in termini di contenuti. Bastano solo 9,99 € al mese per avere minuti ed SMS senza limiti verso tutti con 150 giga in 5G per navigare su internet. Questo prezzo sarà disponibile per sempre, senza alcun cambiamento futuro che possa interferire minimamente.

Iliad: queste sono le condizioni per avere il 5G e ciò che il gestore regala

Tutti gli utenti che vorranno attivare questa promozione devono sapere che è compreso il 5G con il prezzo appena citato. Ovviamente bisogna avere ben chiari alcuni criteri basilari, ovvero che tale standard di rete può essere utilizzato solo laddove sia disponibile.

Gli utenti che vivono in una zona dove il 5G non esiste, non potranno di certo avere a disposizione questa potenza. Ovviamente spostandosi in altre zone dove sarà disponibile, potranno invece averlo a disposizione. La stessa cosa vale se lo smartphone non è compatibile con il 5G: Iliad non potrà fare nulla in quel caso. Bisogna innanzitutto avere un dispositivo che abbia un modem dedicato al suo interno.

Con questa promozione inoltre gli utenti possono avere minuti ed SMS e 10 giga dedicati a roaming in Europa. L’offerta concede inoltre minuti illimitati verso più di 60 destinazioni internazionali.

Sono inoltre inclusi i servizi “mi richiami”, hotspot, “Nessuno scatto alla risposta”, Piano tariffario, Controllo credito residuo, Segreteria Telefonica e portabilità del numero.