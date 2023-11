La data di uscita della famiglia Galaxy S24 sembra essere stata fissata per i primi giorni del prossimo anno. Samsung terrà un evento dedicato al lancio dei nuovi flagship il prossimo 17 gennaio.

Nonostante manchi ancora tanto tempo alla data di presentazione, la famiglia Galaxy S24 è al centro delle attenzioni. In particolare, le indiscrezioni si stanno concentrando sulla variante Ultra che si preannuncia la più interessante e potente della serie.

Come svelato dal noto leaker Ice Universe su X (ex Twitter), il Galaxy S24 Ultra si mostra nei primi render. Grazie a queste immagini possiamo ammirare le forme del flagship che non cambiano molto rispetto alla generazione precedente ma vanno ad ottimizzare e migliorare la gestione delle cornici e dello spazio disponibile.

Tell me, are you anxiously waiting for S24 Ultra?

This is the closest rendering of S24 Ultra. pic.twitter.com/MN2Pg97nIf

— ICE UNIVERSE (@UniverseIce) November 11, 2023