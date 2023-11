La famiglia di flagship Galaxy S24 si sta preparando al debutto con tante novità esclusive. Samsung sembra intenzionata a presentare i nuovi device top di gamma nel corso delle prime settimane del prossimo anno. In particolare, la data di lancio sembra fissata per il 17 gennaio.

Nonostante manchi ancora del tempo, le indiscrezioni sulla famiglia Galaxy S24 si stanno moltiplicando. Stando alle ultime indiscrezioni emerse, abbiamo avuto la certezza che tutti e tre i device che comporranno la famiglia saranno spinti dal SoC Snapdragon 8 Gen 3. Il processore di Qualcomm sarà realizzato in una versione speciale per i device Galaxy e potrà contare su un overclock per ottenere maggiore potenza.

I Galaxy S24 potranno contare su delle feature esclusive grazie alla partnership di Samsung con Qualcomm e AMD

Inoltre, i flagship Galaxy S24 saranno i primi a poter contare sulle tecnologie sviluppate in partnership con AMD. I giganti tecnologici hanno sviluppato la tecnologia FSR (FidelityFX Super Resolution) che permetterà di migliorare il gaming e il ray tracing. In questo modo, verrà rivoluzionato il gaming su mobile, supportando i titoli in maniera del tutto nuova e offrendo un’esperienza di gioco inedita per gli utenti.

Samsung punta a stupire il mercato con la famiglia Galaxy S24. Gli assi nella manica della serie saranno il SoC Snapdragon 8 Gen 3 appositamente progettato e personalizzato e l’integrazione della tecnologia FSR.

Grazie a queste due feature, insieme a tutte le ulteriori migliorie presenti sui flagship, ci aspettiamo un notevole interessa da parte del pubblico. Non resta che attendere per scoprire ulteriori dettagli che certamente non tarderanno ad arrivare.