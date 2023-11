Sappiamo da tempo che il colosso sudcoreano Samsung presenterà nel corso del 2024 almeno due versioni del suo prossimo medio di gamma Samsung Galaxy A15. Una di queste versioni sarà quella dotata del supporto alle reti 5G. Proprio questa versione è stata avvistata in queste ore sul noto portale di benchmark Geekbench.

Samsung Galaxy A15 5G, il nuovo device passa dal portale Geekbench

Nel corso delle ultime ore il prossimo medio di gamma Samsung Galaxy A15 5G è stato avvistato sul portare di benchmark Geekbench. Come già detto in apertura, questo sarà solo uno dei modelli che presenterà l’azienda il prossimo anno. Sappiamo infatti che sarà prevista anche una versione con supporto alle reti 4G.

Tornando al nuovo device con supporto al 5G, quest’ultimo (registrato con il numero di modello SM-A156B) ha totalizzato 664 punti in single core e 1717 punti in multi core. I benchmark appena emersi ci hanno in primis confermato il processore che troveremo a bordo. In particolare, le performance saranno affidate al soc MediaTek Dimensity 6100+. La versione testata su Geekbench è supportata da 4 GB di memoria RAM, ma non escludiamo che saranno disponibili altri tagli di memoria al debutto ufficiale.

Oltre a questo, sembra essere confermata poi la presenza del software Android 14 con l’interfaccia utente personalizzata da Samsung, ovvero la OneUI in versione 6. Geekbench non ha rivelato ulteriori dettagli tecnici. Tuttavia, grazie a precedenti indiscrezioni, sappiamo già che il prossimo Samsung Galaxy A15 5G avrà sul fronte un ampio display con tecnologia SuperAMOLED da 6.5 pollici di diagonale in risoluzione FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.