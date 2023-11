Samsung Galaxy S24, l'IA sta per fare qualcosa di mai visto prima

La nuova serie di smartphone Samsung Galaxy S24 è attesa con grande interesse, promettendo di introdurre funzionalità innovative grazie all’impiego dell’intelligenza artificiale. Samsung, nel suo recente comunicato ufficiale, ha svelato che la tecnologia Galaxy AI sarà un punto di svolta nell’esperienza utente, portando l’intelligenza artificiale sia a livello di dispositivo che di cloud.

Samsung Galaxy S24: l’intelligenza artificiale arriva nel dispositivo e nel cloud

La caratteristica più rivoluzionaria di Galaxy AI è la traduzione delle chiamate in tempo reale, una funzione denominata “AI Live Translate Call“. Questa tecnologia sarà integrata direttamente nell’applicazione telefonica dei dispositivi, permettendo traduzioni audio e testuali istantanee durante le conversazioni. Samsung assicura che queste traduzioni saranno visualizzate in tempo reale sullo schermo dello smartphone, facilitando la comunicazione tra persone che parlano lingue diverse. Questa funzionalità si rivela particolarmente utile in ambito professionale, dove la necessità di interagire con clienti internazionali è sempre più frequente.

Galaxy AI non si limiterà alla sola traduzione delle chiamate. Samsung ha infatti pianificato il lancio di questa tecnologia all’inizio del 2024, suggerendo che i nuovi modelli Galaxy S24 saranno equipaggiati con queste avanzate capacità di intelligenza artificiale. La promessa è quella di un’esperienza utente arricchita e semplificata, dove l’intelligenza artificiale gioca un ruolo centrale nel migliorare l’interazione quotidiana con il dispositivo.

L’azienda sottolinea l’importanza di un’intelligenza artificiale che opera sia a livello di dispositivo che di cloud, sfruttando le collaborazioni con altri leader del settore per ottimizzare le prestazioni e l’efficienza. Questo approccio ibrido promette di offrire un’esperienza utente senza precedenti, con una fluidità e una reattività migliorata in tutte le funzioni supportate da AI.