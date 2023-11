Il colosso sudcoreano Samsung è al lavoro non soltanto sui suoi nuovi smartphone top di gamma, ma anche su diversi dispositivi wearable. Uno dei prossimi a dover essere presentato, in particolare, è la nuova smart band Samsung Galaxy Fit 3. Nel corso delle ultime ore, sono spuntate in rete alcune immagini renders che ci hanno rivelato il design. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Samsung Galaxy Fit 3, ecco come sarà il design secondo questi renders

Uno dei prossimi dispositivi di casa Samsung sarà un wearable. Come già accennato in apertura, stiamo parlando del prossimo Samsung Galaxy Fit 3 e in queste ore è stato il protagonista di nuovi rumors. In particolare, il sito web Windows Report ha pubblicato in queste ore alcune immagini renders.

Osservandole, possiamo notare come la nuova smart band di Samsung avrà un design piuttosto curato, con un display di forma rettangolare. Il cinturino sembra essere realizzato in silicone e possiamo notare inoltre la nuova colorazione Rose Gold. Possiamo inoltre notare sul lato la presenza di un singolo tasto fisico e possiamo notare anche la presenza di svariati sensori per monitorare il battico cardiaco ed altri fattori. Il sito web non ha fornito ulteriori dettagli.

Tuttavia, da precedenti indiscrezioni sappiamo già qualche caratteristica. In particolare, sappiamo che la prossima smart band Samsung Galaxy Fit 3 avrà un display con tecnologia

con una diagonale sicuramente maggiore rispetto a quella della precedente smart band Samsung Galaxy Fit 2 . Nel corso delle prossime settimane emergeranno comunque senza ombra di dubbio ulteriori dettagli riguardanti le altre specifiche.