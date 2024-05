Iliad batte Vodafone, l'offerta GIGA 180 regala il 5G

Iliad porta agli utenti una grande novità: è tornata la sua Giga 180 con tutto incluso nel prezzo e con il 5G gratis. Possono sottoscriverla tutti e possono anche beneficiare di una grande opportunità per avere la fibra ottica in sconto.

Iliad, le nuove offerte sono ora disponibili ma la Giga 180 ruba la scena a tutte

Il meglio è arrivato ancora una volta sul sito ufficiale di Iliad con l’ultima offerta lanciata. La Giga 180 è ritornata e lo ha fatto con il suo solito prezzo e con i suoi soliti contenuti. Questa promozione mobile è diventata famosa proprio perché al suo interno vanta qualsiasi cosa, a partire proprio da 180 giga in rete 5G. Non mancano ovviamente minuti ed SMS senza limiti, il tutto per soli 9,99 € al mese per sempre.

Innanzitutto non bisogna dimenticare che per sfruttare il 5G di Iliad è necessario avere uno smartphone che sia dotato di un modem 5G interno. Tutti quelli di ultima generazione ormai ne sono provvisti, per cui non dovrebbe esserci alcun problema. Nel caso in cui lo smartphone utilizzato non sia equipaggiato con tale tipo di tecnologia, si potrà sottoscrivere ugualmente l’offerta offerta ma navigando con il 4G veloce del gestore.

Da chiarire anche che il 5G sarà per sempre gratuito per chi sceglie questa nuova offerta di Iliad. Non ci saranno infatti i pagamenti da effettuare neanche in un secondo momento. Oltretutto bisogna anche tener presente che il gestore concede a tutti l’opportunità di sottoscrivere un’offerta in fibra ottica per la casa con un sensibile sconto. Sottoscrivendo la Giga 180, gli utenti Iliad possono optare anche per l’abbonamento domestico che vanta fino a 5 gigabit complessivi. Il prezzo dunque calerà a soli 19,99 € per la fibra ottica.

Iliad non pone alcun limite di sottoscrizione: gli utenti provenienti da qualsiasi provider infatti possono sottoscrivere le sue offerte mobili e anche quelle fisse.