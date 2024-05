CoopVoce supera Iliad con la nuova EVO 30, costa solo 5 EURO al mese

Unitamente a quanto visto ultimamente, sembra che le offerte migliori dei gestori virtuali confluiscano tutte nello stesso verso: convenienza e quantità. Negli ultimi anni però le aziende sono state in grado anche di abbinare un altro aspetto fondamentale, ovvero la qualità, introducendo reti sempre più potenti. CoopVoce è certamente uno dei gestori più attivi tra quelli virtuali e lo dimostra con la sua folta schiera di utenti.

Sono proprio loro a parlare per il gestore, in quanto riferiscono di non aver mai ricevuto brutte sorprese e soprattutto di essere sempre riusciti a beneficiare del meglio. Basta affidarsi alle soluzioni che CoopVoce propone sul suo sito ufficiale, quelle piene di giga e che costano poco. Come si può vedere adesso sul portale, è stata ripristinata una delle offerte storiche, ovvero la EVO 30. Questa soluzione vanta al suo interno tutto il meglio, compresi minuti ed SMS.

CoopVoce, la nuova EVO 30 è una bomba, il prezzo ancor di più

Più nel dettaglio, questa straordinaria offerta, che in tanti stavano aspettando, vanta minuti senza limiti verso qualsiasi numerazione ma anche 1000 SMS verso tutti. Riguardo alla connessione ad Internet, CoopVoce predispone ben 30 giga in 4G per navigare. Il prezzo mensile è di 5,90 € per sempre, per cui senza alcuna rimodulazione che possa cambiare il corso delle cose.

Bisogna tenere conto anche del costo di attivazione che fortunatamente non è altissimo e che va pagato solo la prima volta: si tratta di 10 €. Le offerte di CoopVoce sono disponibili per tutti gli utenti, senza alcun tipo di distinzione.

Mentre gli altri provider predispongono delle offerte mobili solo ed esclusivamente per coloro che arrivano da determinati gestori, in questo caso non è così: tutti sono liberi di scegliere la nuova EVO 30. Almeno per il momento non sembrano esserci delle limitazioni riguardanti il tempo: l’offerta è disponibile fino a data da destinarsi.