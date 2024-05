Logitech è un nome che sin da subito dà le giuste garanzie al consumatore, un’azienda capace di mettere a disposizione di tutti gli utenti prodotti ed accessori di informatica di assoluta qualità, a prezzi molto spesso inferiori rispetto alle più alte attese del consumatore finale stesso. Oggi vi parliamo di una interessante promozione applicata direttamente su un mouse Logitech, in particolare il modello M220 Silent.

Un prodotto che prima di tutto risulta essere perfettamente compatibile con qualsiasi device in commercio, ricordiamo infatti essere un mouse wireless, il cui collegamento avviene tramite il ricevitore USB wireless che potete trovare direttamente incluso in confezione. Questi deve essere collegato alla porta USB-A del dispositivo a cui collegarsi, così da poter utilizzare il mouse come sistema di puntamento.

Iscrivetevi subito al nostro canale Telegram, potrete avere solo oggi i codici sconto Amazon completamente gratis in esclusiva assoluta.

Mouse Logitech, un’occasione ghiottissima per spendere poco

Il prezzo di vendita di questo prodotto è tutto fuorché elevato, infatti il suo listino attuale è di 29,99 euro, e viene ridotto da Amazon del 57%, uno sconto importante che permette così di arrivare a spendere solamente 12,99 euro, per mettere le mani su un device dalla qualità superiore alle più rosee aspettative. Acquistatelo a questo link.

Il prodotto, come era lecito immaginarsi, permette l’utilizzo senza filo, ovvero è possibile inserire al suo interno un paio di pile stilo che ne dovrebbero garantire l’utilizzo, stando a quanto comunicato direttamente da Logitech, anche per 18 mesi consecutivi. La portata è di circa 10 metri dal trasmettitore, il design ergonomico ne facilita l’utilizzo anche nella popolazione mancina, ed oltretutto le ridotte dimensioni lo rendono trasportabile senza alcuna difficoltà nella tasca dei pantaloni, di uno zaino o similari. L’attenzione all’ambiente di Logitech è notevole, e deve essere sottolineata anche in questo caso, con un impatto minimo sull’ambiente nella sua realizzazione.