Cargo E-Bike FIIDO T2 Longtail, la super bici elettrica versatile per tutti i giorni

Questi giorni trascorsi in compagnia della FIIDO T2 Longtail sono stati piacevoli proprio per scoprire un mezzo di locomozione di ottima fattura. Questa Cargo E-Bike Garantisce a chi la guida tante opportunità e non è la semplice bicicletta elettrica a cui ormai tutti sono abituati.

Questa è progettata proprio per offrire all’utente un’esperienza di trasporto che sia efficiente ed allo stesso tempo versatile. È dunque una soluzione rivolta a coloro che effettuano i vari spostamenti quotidiani, che siano per andare al lavoro o per andare a fare delle commissioni. Le caratteristiche tecniche avanzate e lo straordinario design che in molti definiscono multifunzionale, garantiscono alla FIIDO T2 di poter rappresentare la scelta perfetta per diverse tipologie di utilizzo, anche per portare dei carichi pesanti.

FIIDO T2 Longtail, le prestazioni e le caratteristiche tecniche

Tra le caratteristiche principali di questa bici elettrica di casa FIIDO c’è sicuramente la sua batteria che possiede un’alta capacità, la quale arriva a 998 Wh. La batteria molto potente permette infatti di guadagnare un’autonomia che si spinge fino ad un totale di 100 km. Questo consente quindi di effettuare lunghe percorrenze senza alcun tipo di preoccupazione di restare senza energia.

Il vantaggio è davvero importante per coloro che usano la bici non solo per i semplici spostamenti in città: usarla per i percorsi lunghi ci è risultato comodo e soprattutto semplice, anche su percorsi molto estesi. A favorirci è stato sicuramente il motore da 750 W di potenza con trazione posteriore, un vero e proprio punto di forza per questa E-Bike. La potenza sembra essere a primo impatto sufficiente per poter affrontare svariati tipi di superfici, a partire da quelle ripide fino a quelle sterrate, con l’opportunità di gestire anche un carico di ben 200 kg.

Questa è una delle peculiarità della FIIDO T2 Longtail: può trasportare infatti diversi carichi oltre al passeggero. Bisogna comunque anche notare che il motore posizionato appositamente sul posteriore conferisce un po’ di equilibrio in più, anche se bisogna starci attenti distribuendo il peso e la trazione.

L’azienda ha dimostrato di avere tra le sue priorità la sicurezza del conducente. La FIIDO T2 Longtail è infatti provvista di freni a disco di tipo idraulico con 4 pistoncini dotati di rotori da 230 mm. I freni conferiscono a chi guida di avere una capacità di frenata fuori dal comune, soprattutto se paragonata alle altre bici elettriche. Non c’è alcun problema se bisognerà frenare a velocità sostenute o nel caso in cui si stiano trasportando dei carichi pesanti.

Le ruote fatte tutte d’un pezzo e senza i raggi tradizionali a cui tutti sono abituati, aumentano nettamente la capacità di carico e così riducono ogni potenziale guasto.

Il design: una E-Bike all’insegna del comfort assoluto

Il design della FIIDO T2 Longtail è studiato per offrire un’ottima stabilità e un look accattivante, come infatti si può vedere attentamente dalle foto. Le ruote in dotazione a cui l’azienda ha pensato sono state dotate di una misura praticamente uguale e contribuiscono non solo a guidare la bici su tutte le tipologie di percorso, ma anche a conferire un’estetica di alto livello, la quale lascia quel feedback premium che tutti vogliono avere.

Il loro compito è anche quello di migliorare l’assetto della bicicletta elettrica, sia in termini di simmetria che di stabilità complessiva. Le ruote misurano ben 20 pollici e riescono a dare tanta sicurezza e un grande comfort: tenendo il baricentro basso e allo stesso tempo aumentando la stabilità di guida grazie alla loro larghezza, consentono alla bici di risultare estremamente maneggevole anche a velocità sostenute. Per gestire bene il peso, basta controbilanciare col corpo ed entrare dopo un po’ di tempo in simbiosi con il telaio.

Fondamentale l’apporto della forcella anteriore di tipo ammortizzato, la quale per la bici è un punto di forza assoluto. Si occupa infatti di offrire un comfort superiore sia al guidatore che agli eventuali passeggeri. Proprio grazie alla forcella abbiamo notato che ogni urto viene assorbito alla grande e che ogni irregolarità della strada viene neutralizzata senza neanche accorgersene. L’aspetto in questione è fondamentale quando si tratta soprattutto di una cargo bike, dove effettivamente il comfort può giocare un ruolo importantissimo nell’esperienza di guida.

Per aumentare la sicurezza non poteva mancare un set di luci integrate. La FIIDO T2 Longtail infatti è una delle migliori in termini di visibilità durante le ore di scarsa illuminazione. In questo modo si contribuisce a rendere la bici più visibile anche agli altri utenti della strada.

Prezzo e disponibilità

Tutti gli utenti alla ricerca della nuova bici elettrica si stanno certamente chiedendo quanto possa costare un prodotto di questa caratura. La FIIDO T2 Longtail è una delle Cargo E-Bike più economiche ed infatti rispecchia tendenzialmente quello che gli utenti desiderano.

Basta recarsi sul sito ufficiale per poterla acquistare con 1499 €, un prezzo in sconto di 300 € rispetto a quello di listino che equivale a 1799 €. Ci sono diverse opzioni per acquistarla, tra cui anche Klarna che consente di pagare in 3 rate senza busta paga per un totale di 499,66 € al mese e senza alcun interesse. In aggiunta si possono acquistare diversi accessori, tra cui un cestino anteriore, due scompartimenti posteriori e anche una recensione di sicurezza per i bambini provvista di cuscino per la seduta.

La bici può essere spedita in tutte le nazioni in maniera gratuita. C’è inoltre un reso entro 30 giorni per chi non dovesse essere convinto ed esiste anche il supporto veloce.

Conclusioni

La FIIDO T2 Longtail è stata il nostro mezzo di locomozione per diversi giorni e sinceramente ci è piaciuta abbastanza. La Cargo E-Bike ha mostrato fin da subito numerosi vantaggi. Tra questi certamente un prezzo che in fin dei conti non ci sembra esagerato, soprattutto in virtù di quanto visto in giro tra le aziende concorrenti. In questo modo va a posizionarsi in una fascia economica che al momento risulta adatta per molti utenti.

Ci sono di certo piaciuti più aspetti. Il primo è ovviamente il fattore estetico con la E-Bike che fin dal primo momento si mostra bella da vedere, ben rifinita e soprattutto anche discretamente resistente. C’è poi un aspetto importantissimo, ovvero la stabilità garantita dal baricentro basso della bici, anch’esso fondamentale. Non passa di certo in secondo piano la presenza di una forcella ammortizzata utile soprattutto tra le varie strade asfaltate male qui su Roma e sono ottime anche le luci integrate. Si tratta quindi di tutti aspetti positivi che rendono questa FIID T2 Longtail una scelta ottima per più persone.

Siamo quindi di fronte ad un buon prodotto che mostra qualità sia tecniche che estetiche. Il motore posizionato nel mozzo posteriore ad esempio ci è sembrato abbastanza potente, a tratti proprio l’ideale per una cargo bike, poiché riesce ad offrire una spinta sufficiente in più situazioni. Le ruote con cui l’azienda ha equipaggiato la bici sono di dimensioni generose ed aumentano il peso totale del veicolo, rendendolo quindi anche più semplice da manovrare, specialmente in contesti extra-urbani.

Il design del telaio ci è risultato molto funzionale. Qualcuno potrebbe ritenerlo non all’altezza ma in realtà ci è sembrato molto migliore di tante altre soluzioni sul mercato. La dimensione ridotta del cavalletto centrale può inoltre garantire un punto scomodo in meno, in quanto non ingombra per niente e funziona anche bene. Infine, le aste protettive riescono a garantire una protezione sufficiente per i passeggeri.

Insomma questa FIIDO T2 Longtail è una cargo e-bike con molti punti di forza. Avrà anche dei limiti ma onestamente non sembrano prevalere secondo la nostra analisi. È una scelta solida per chi cerca una bici elettrica versatile e affidabile a un prezzo competitivo, bisogna comunque valutare tutti gli aspetti anche di spazio.