Tineco Floor One Switch S7 non è la classica scopa elettrica, ma un prodotto che potremmo definire trasformista, proprio perché assolutamente in grado di assolvere, senza spese accessorie o aggiuntive a due compiti: aspirare e lavare. Avete capito bene, nel momento in cui andrete ad acquistare il suddetto dispositivo, vi ritroverete ad avere con voi due prodotti differenti: da un lato una lavapavimenti, che in un certo senso ricorda la Floor One S7 Pro, dall’altro una scopa elettrica arricchita dall’azienda con tantissimi accessori di qualità, il tutto per fornire una esperienza il più varia e completa possibile, ma ad un unico prezzo (il prodotto è in vendita di listino a 899 euro, una cifra più che bilanciata). Scopriamo tutto da vicino con la nostra recensione completa.

Estetica e Design

La prima cosa che notiamo è una confezione estremamente rifornita con accessori di qualità assoluta, al netto dei prodotti principali, gli utenti possono fruire di una spazzola aggiuntiva, un flacone della soluzione per lavare i pavimenti, un filtro HEPA di ricambio, la base di ricarica, porta accessori, la base su cui poggiare gli accessori che sono: spazzola motorizzata ZeroTangle, una mini-spazzola, il tubo per arrivare in posti molto più lontani ed ugelli vari. Un set davvero fornito e completo di oggetti che rendono l’esperienza di lavaggio e di aspirazione ancora più versatile e completa.

Esteticamente il prodotto ricorda molto gli altri modelli del brand, o comunque le lavapavimenti più in generale, infetti presenta nella parte bassa la spazzola motorizzata, con copertura facilmente removibile, salendo verso l’altro incrociamo il serbatoio per l’acqua pulita e sporca, dalla capacità rispettivamente di 850 e 720ml, passando per il motore, la lunga asta che porta direttamente agli unici pulsanti fisici: utili per l’avviamento della pulizia o comunque per le varie modalità di utilizzo. Non manca comunque all’appello un display IPS LCD a colori, integrato proprio sulla testa della scopa, sul quale visualizzare le varie informazioni di stato: carica residua e modalità di utilizzo in primis.

Il suo trasformismo è dettato dalla possibilità di smontare facilmente il motore, con annessa anche la batteria, per essere ricollegato facilmente al corpo della scopa elettrica, così da poter riprendere da dove ci si era fermati, ma solamente aspirando il pavimento (senza lavarlo). Con questa operazione si può trasformare una lavapavimenti in un classico aspirapolvere ciclonico, con altri accessori che lo possono a sua volta trasformare in una aspirabriciole, aspiratore per tessuti, divani e letti, o simili. Il sistema di sbloccaggio è semplice, alla portata di ogni utente, ed assolutamente intuitivo. Un dispositivo all-in-one che non porta a dover fare delle effettive rinunce, poiché il consumatore si trova ad avere tutto ciò che un aspirapolvere ed una lavapavimenti possono offrire a portata di mano.

Sebbene i materiali siano quasi interamente plastici, siamo rimasti piacevolmente colpiti dall’ottima qualità e dalla resistenza di ogni singola parte. La triplice colorazione, oscillante tra bianco e nero opaco, ma pronta a sfociare nella trasparenza, così da avere sempre sott’occhio sia l’acqua residua all’interno dei vari serbatoio, che il quantitativo di sporcizia che si è lentamente accumulato in fase di utilizzo. Il meccanismo di (s)montaggio, dopo lunghe settimane di stress, non ha dato segni di cedimento, un forte segnale che possa essere più che adeguato nel lungo periodo, dimostrando di essere stato sapientemente progettato e costruito dal produttore.

Lavaggio

I materiali utilizzati di ottima qualità rendono facile l’utilizzo, nella modalità lavapavimenti, Tineco ha pensato di integrare il sistema SmoothPower, una tecnologia che va a sfruttare le due grandi ruote inferiori portandole a seguire la direzione, in questo modo la scopa sarà meno pesante, sarà più agile da spostare, ed oltretutto più maneggevole. Sempre con la lavapavimenti, la grande spazzola motorizzata occupa quasi tutta la lunghezza della parte inferiore, con bordi ridottissimi, si può sfruttare altresì la tecnologia MHCBS, con risciacquo continuo della superficie ed appunto spazzola raschiante (riesce così a pulire in modo più approfondito).

La tanta tecnologia la sentiamo in fase di utilizzo vero e proprio, selezionando la modalità automatica, ad esempio, verrà sfruttata iLoop, una soluzione che permette di riconoscere autonomamente il quantitativo di sporco sul pavimento, così da riuscire a regolare il quantitativo di acqua da utilizzare, regolando la potenza di aspirazione ed ottimizzando l’autonomia della batteria. Il suo essere plug&play lo ritroviamo nell’uso quotidiano, poichè l’utente non deve fare altro che inserire l’acqua nell’apposito serbatoio, eventualmente aggiungere qualche goccia di soluzione detergente, premere un pulsante ed iniziare a lavare, a tutto il resto ci penserà direttamente Tineco Floor One Switch S7.

Non preoccupatevi nemmeno dei possibili odori, con il sistema autopulente FlashDry, la lavapavimenti va ad impiegare acqua dolce ad una temperatura di 70 gradi per sciogliere le eventuali macchie sia dalla spazzola che dal tubo, per poi riscaldarla con aria calda sempre alla stessa temperatura, riuscendo a rimuovere ogni goccia d’acqua presente al suo interno (oltre alla rotazione in entrambe le direzioni).

Aspirazione e Batteria

Nel caso in cui, invece, si volesse aspirare soltanto, basterà sganciare il motore meccanicamente con un semplice tocco, per poi inserirlo nella scopa elettrica. La qualità dell’aspirazione è indubbia, sebbene la si possa considerare di proprio un filo al di sotto di una classica scopa elettrica pensata esclusivamente per tale scopo. Il fulcro di tale modalità è senza dubbio la spazzola ZeroTangle, o meglio definita spazzola antigroviglio, puntando a non avvolgere i capelli o i peli degli animali, così da facilitare la pulizia. Il contenitore della polvere è di relative piccole dimensioni, è posto esattamente al di sotto del motore (il quale si avvia con il ‘grilletto’ che caratterizza i dispositivi di questo tipo), deve essere svuotato manualmente, ma può garantire comunque circa una settimana di utilizzo continuativo.

L’autonomia di Tineco Floor One Switch S7 rientra perfettamente con quanto siamo solitamente abituati a vedere parlando di lavapavimenti e scope elettriche, tutto dipende dalla modalità e dal tipo di utilizzo: con funzionalità di lavapavimenti, molto probabilmente non riuscirete ad andare oltre i 40 minuti di utilizzo continuativo, numeri che salgono fino a circa 60 minuti, nell’eventualità in cui il dispositivo venga effettivamente utilizzato come classico aspirapolvere. Nel complesso possiamo ritenerle prestazioni più che adeguate, considerando che la batteria è un componente da 3900mAH, e che può essere facilmente removibile con un solo clic.

Tineco Floor One Switch S7 – conclusioni e prezzo

In conclusione Tineco Floor One Switch S7 ci sentiamo di promuoverla assolutamente a pieni voti, si tratta di una soluzione all-in-one che porta l’utente ad una versatilità senza pari e precedenti sul mercato, ed oltretutto senza dover rinunciare a specifiche funzionalità o tipologie di utilizzo. Al giorno d’oggi pensare di avere a portata di mano una aspirapolvere ed una lavapavimenti, senza dover acquistare due dispositivi differenti, è una comodità inaudita.

I suoi punti di forza sono molteplici, al netto della suddetta versatilità, che non può e non deve venire trascurata, inseriamo sicuramente la potenza di aspirazione, il motore regge molto bene sia il lavaggio che l’aspirazione, senza mai mostrare tentennamenti di alcun tipo. Al secondo posto inseriamo la facilità d’uso, è un prodotto davvero elementare, costruito bene e con materiali di qualità, la cui experience è garantita anche per l’utente meno avvezzo alla tecnologia. In ultimo l’autonomia, molto spesso ritroviamo sul mercato lavapavimenti e scope elettriche che non vanno oltre i 30 minuti di autonomia, in questo caso riusciamo a superarli senza alcuna difficoltà.

I punti deboli a conti fatti non sono tantissimi, il più chiaro riguarda lo spazio occupato, essendo comunque un all-in-one con due basi di ricarica ed altrettante componenti, tecnicamente si avranno due prodotti differenti da posizionare all’interno della propria abitazione. In secondo luogo una limitazione marginale, ma non proprio scontata: non sarà possibile utilizzarli in contemporanea, essendo il motore a disposizione solamente uno, spetterà all’utente il montaggio e smontaggio, per riuscire ogni giorno a fruire della modalità preferita.

Tineco Floor One Switch S7 può essere acquistato sul sito ufficiale ad un prezzo di listino di 899 euro, coloro che intraprenderanno questa strada per l’acquisto, potranno decidere di pagare tramite i principali metodi di pagamento, tra cui troviamo Mastercard, Apple e Google Pay, Visa, PayPla o Klarna, con spedizione a partire da 9,99 euro. Essendo disponibile da un magazzino in Europa, è chiaro che non sarà necessario pagare alcun tipo di dazio o di tassa, e sarà possibile fare affidamento sulla solita garanzia della durata complessiva di 24 mesi.

Lo stesso prodotto, senza alcuna differenza in ogni sua parte, può essere acquistato anche su Amazon, a questo link, sempre al prezzo di listino di 899 euro. Il dispositivo viene spedito direttamente da Amazon, in questo caso si ha la certezza di poter ricevere la merce molto più rapidamente e di essere protetti dall’azienda americana in fase di acquisto/consegna, con venditore Tineco. In altre parole è lo stesso produttore ad aver aperto un account su Amazon, tramite il quale vende i propri prodotti, affidandosi però alla sapienza di Amazon stessa per quanto riguarda la spedizione e la consegna a domicilio. Coloro che sceglieranno questa strada potranno ricevere la merce, come anticipato, in poco tempo, e potranno eventualmente decidere di renderla entro 30 giorni dall’effettiva consegna.