MacBook VS Windows: sono ugualmente performanti?

La decisione di Apple di sostituire il MacBook Pro da 13″ con il nuovo Pro M3 da 14″ ha generato discussioni tra gli utenti. Il nuovo modello, dotato di chip M3 e 8 GB di RAM, ha un costo non indifferente di 1.599 dollari negli Stati Uniti. Il prezzo, dunque, è di 300 in più rispetto a quando l’M2 fu lanciato sul mercato. Molti utenti ritengono che 8 GB di RAM siano insufficienti per un Macbook Pro, specialmente considerando il prezzo del laptop. Ci si aspettava, infatti, che il nuovo dispositivo avesse almeno 12 GB di RAM, se non 16 GB, di certo non così pochi. Ciononostante, la Apple ha deciso di mantenere la configurazione di base.