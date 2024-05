Fiat Panda, allarme a Torino: furti delle portiere sempre più numerosi

Cresce la preoccupazione tra chi possiede di Fiat Panda a Torino. Si sono moltiplicati i casi di furti delle portiere di questa popolare auto, alimentando il sospetto che si tratti di azioni criminali mirate su commissione e non di episodi casuali.

Sono numerosi i proprietari che lasciano le loro auto parcheggiate la sera in perfetto stato, ma le ritrovano la mattina completamente prive delle portiere. Anche se altri modelli sono stati colpiti, la maggior parte dei furti riguarda proprio le Fiat Panda, uno dei più venduti in Italia. Gli inquirenti sospettano che dietro questi furti ci sia un’organizzazione criminale. I ladri sembrerebbero agire per conto di “terze parti”. Queste ultime ordinerebbero di rubare le portiere per poi rivenderle sul mercato nero. Tale tipo di richiesta ha una spiegazione più semplice di quanto si pensi. Le Fiat Panda sono estremamente diffuse in Italia e questo crea una grande domanda di pezzi di ricambio in caso di rapine e danni.

Aumento dei furti delle portiere Fiat Panda: cittadini preoccupati

Verangela Marino, consigliera della Circoscrizione 6, ha denunciato un ennesimo caso nel quartiere Barriera di Milano, tra le vie Petrella, Cimarosa e Cruto. Marino ha sottolineato come lungo via Cruto si sia verificato anche un altro furto, con la vettura di un cittadino privata delle portiere. La polizia è stata subito avvisata dell’accaduto, ma l’evento non ha fatto che aumentare la preoccupazione, palpabile tra i cittadini. Le autorità hanno inoltre comunicato che i furti delle portiere delle Fiat Panda sono diventati un problema diffuso in tutta la città.

Il fenomeno è confermato anche dagli sfasciacarrozze locali, che segnalano una crescente richiesta di portiere per le Fiat Panda, che hanno ribadito la tantissima richiesta di queste componenti. Il furto delle portiere si aggiunge a una serie di trend negativi che hanno colpito Torino negli ultimi mesi, come il boom dei furti dei fari delle auto. Questi crimini creano danni incalcolabili per i proprietari delle vetture, che si trovano a dover affrontare costi elevati per la riparazione o la sostituzione dei pezzi mancanti.