Samsung Galaxy S24 Ultra è a tutti gli effetti il top di gamma più interessante degli ultimi mesi, un prodotto che racchiude al proprio interno il meglio del meglio, ad un prezzo comunque sufficientemente elevato, ma che oggi viene reso più accessibile data la possibilità di ricevere gratis il Galaxy Watch6.

La promozione viene offerta direttamente da Samsung, infatti tutti coloro che acquisteranno il suddetto modello su Amazon entro il 9 giugno, e lo registreranno su Samsung Members, avranno pieno diritto a ricevere a domicilio, a titolo completamente gratuito, il Samsung Galaxy Watch6, trattasi del top di gamma tra gli smartwatch dell’azienda sudcoreana.

Samsung Galaxy S24 Ultra: un prezzo mai visto solo oggi

Samsung Galaxy S24 Ultra non costa poco, a tutti gli effetti è il top di gamma dell’azienda sudcoreana, e come tale ha un prezzo che va ben oltre gli altri modelli attualmente in commercio. Nello specifico il suo listino sarebbe di 1499 euro, ridotto oggi da Amazon a 1359 euro, con una promozione che abbassa la spesa del 9%. Lo potete acquistare qui.

Le specifiche tecniche restano sicuramente da primo della classe, godendo di un display da 6,8 pollici di diagonale, trattasi di un super AMOLED 2X con risoluzione QHD+, che viene mosso dal processore Qualcom Snapdragon 8 Gen3, ed anche da una batteria da ben 5000mAh. Un quantitativo più che sufficiente per garantire un corretto utilizzo durante le lunghe giornate. Ciò che cattura ulteriormente l’attenzione del pubblico è sicuramente il comparto fotografico, su Samsung Galaxy S24 Ultra si è voluto strafare, mettendo a disposizione del consumatore un sensore da ben 200 megapixel, così da riuscire a scattare istantanee di assoluta qualità, anche di livello superiore al normale, rispetto a ciò che i fratelli minori riescono a raggiungere oggi.