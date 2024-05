Su Windows 10 ed 11 stanno per arrivare alcune novità per l’applicazione di Netflix. Nello specifico, si tratta di una rinuncia che potrebbe rendere poco contenti tutti gli utenti. Suddetto intervento diventerà effettivo sulla piattaforma di streaming con l’arrivo del nuovo aggiornamento sui dispositivi Windows. Ma di cosa si tratta?

Molti utenti hanno annunciato su Reddit l’arrivo di alcune notifiche sulle app Netflix per Windows. Quest’ultime informano gli abbonati che con il prossimo update non sarà più possibile effettuare il download sul proprio computer dei contenuti presenti sul catalogo della piattaforma. Questa pratica è molto utile per tutti gli utenti che vogliono poter vedere film e serie TV anche quando sono offline.

Netflix rinuncia ad una funzione su Windows

L’arrivo di questo aggiornamento, da molti poco gradito, è stato confermato da una documentazione ufficiale della piattaforma di streaming. Qui è possibile leggere che presto verrà resa una nuova versione dell’app Netflix per Windows che permetterà di accedere al catalogo con una migliore qualità di visione, con piani variegati compreso quello con la pubblicità. Viene però specificato che i download di suddetti contenuti non saranno più supportati. Per continuare a guardare contenuti offline bisognerà ricorrere al proprio dispositivo mobile che sia compatibile con l’app di Netflix. Sono compresi sia gli smartphone che i tablet.

Si tratta di una perdita non indifferente. Come abbiamo anticipato, molti utenti, soprattutto coloro che utilizzano la modalità offline, potrebbero non essere felici di questa novità in arrivo. Chi è abituato a viaggiare molto sugli aerei, non avendo connessione ad internet, sfruttano ampiamente questa opzione sui propri computer. Con l’update tutto questo non sarà più possibile. Per visionare film e serie TV offline si potrà procedere solo con i propri dispositivi mobili.

Non è ancora chiaro perché Netflix abbia deciso di prendere questa decisione. In realtà non è la prima volta che la piattaforma viene modificata con interventi non sempre apprezzati dai suoi utenti. Ad esempio, ricordiamo tutti le polemiche nate a causa dell’eliminazione dell’opzione che permetteva la condivisione delle password su Netflix.