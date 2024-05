WhatsApp, con questo trucco gratis potete spiare chiunque

Bisognerebbe dare un’occhiata agli ultimi anni per capire quanto WhatsApp sia cresciuta come applicazione di messaggistica ma anche come piattaforma in generale. Il merito può essere tranquillamente attribuito alla volontà degli utenti di vedere sempre qualcosa in più tra le funzionalità e soprattutto anche agli sviluppatori che si sono occupati di creare un ecosistema praticamente ineccepibile.

WhatsApp ha dovuto lavorare sodo per tenere tutti al sicuro e per implementare i migliori canoni della privacy. Durante questi anni infatti il colosso ha fatto molta attenzione ad alcuni aspetti, uno tra questi lo spionaggio. Probabilmente non tutti ricorderanno che un tempo era possibile venire a conoscenza delle chat altrui con programmi ed applicazioni di terze parti. Fortunatamente ad oggi questo tipo di utilizzo è stato scongiurato, siccome WhatsApp ha reso nulle tutte le applicazioni che lo permettevano. Allo stesso tempo ci sarebbe qualcuno che sarebbe riuscito a trovare altri metodi per farlo, anche se in maniera meno invasiva.

WhatsApp: con questa nuova applicazione gli utenti tornano a spiare il prossimo

Sembrava difficile da fare ma effettivamente non lo è: si può spiare chiunque utilizzando una nuova applicazione di terze parti. Chi ricorda i metodi utilizzati per scoprire il contenuto delle conversazioni altrui, probabilmente sarà contento di conoscere Whats Tracker.

Questa soluzione include al suo interno svariate opportunità. La prima è quella di capire quando una persona entra o esce da WhatsApp, ricevendo una notifica istantanea che avvisa. La seconda opportunità è quella di ricevere un report a fine giornata con tutti gli orari dettagliati.

Basta solo scaricare l’applicazione e cominciare a selezionare i numeri da tenere sotto controllo. Ovviamente non ci sono problemi per quanto riguarda l’integrità dell’applicazione stessa, in quanto è legale e non costa nulla. Per scaricarla, bisogna fare riferimento al formato apk in quanto non è disponibile sugli store di riferimento.