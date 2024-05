Alcune recenti indiscrezioni online sembrano aver confermato l’arrivo dei prossimi iPhone 16 il prossimo mese di settembre. Questa notizia non è particolarmente sorprendente considerando che è tradizione per gli smartphone Apple. Non è tutto. Sembra infatti che i lavori sul nuovo iPhone 16 stiano procedendo particolarmente bene al punto che alcuni tester starebbero già mostrando il modello online.

A tal proposito, il noto leaker Majin Bu ha pubblicato su X una prima possibile foto dal vivo dell’iPhone 16 di Apple. Insieme alla fotografia è stato condiviso un post in cui afferma che ha tra le mani il nuovo dispositivo e che sembra davvero perfetto. Con suddetto commento Bu sembra alludere alla presenza di altre unità dello smartphone in circolazione. Se fosse vero altre foto potrebbero presto trapelare in rete.

È questo l’aspetto del nuovo Apple iPhone 16?

L’immagine diffusa su X mostra solo il retro dello smartphone. In questo modo è stato confermato il ritorno dell’alloggiamento “a pillola” per le fotocamere. Questo dettaglio potrebbe rappresentare uno stacco netto per quanto riguarda il design rispetto al precedente iPhone 15 di Apple. In un certo senso si può parlare di ritorno alle origini con una camera bump simile a quello presente sulla linea X, XS e XR. Il dispositivo avrà due fotocamere posteriori, un LED per il flash e il solito logo presente al centro della backplate. Purtroppo, queste sono le sole informazioni emerse sullo smartphone Apple dalle foto.

Considerando che non sono ancora arrivate conferme ufficiali, sono in molti a chiedersi se la fotografia condivisa da Majin Bu possa essere un falso. In tanti hanno anche ipotizzato che possa essere in realtà un nuovo modellino dummy di iPhone 16. Quest’ultimi di solito vengono prodotti dalle aziende che si occupano della produzione di accessori e cover dedicati ai dispositivi in uscita. Questo dummy però mostra parecchi dettagli, al punto da ricordare un vero iPhone.

Inoltre, il fatto che nell’immagine venga mostrato solo il retro potrebbe non essere un caso visto che la produzione degli schermi del nuovo smartphone Apple inizierà solo a giugno. Se così fosse il dispositivo mostrato non presenterebbe uno schermo.