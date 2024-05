Google Pixel 8 Pro è lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi nel momento in cui idealmente si fosse interessati ad un prodotto dalla qualità superiore al normale, si volesse godere delle funzionalità base di Android stock, senza differenze o vincoli particolari di personalizzazione, ma soprattutto si fosse alla ricerca del miglior rapporto qualità/prezzo possibile.

Un risparmio importante sull’acquisto è oggi possibile grazie ad Amazon, gli utenti si ritrovano a poterlo acquistare con uno sconto notevole sul prezzo originario di listino, senza dover sottostare a modifiche particolari sulle specifiche tecniche. Il modello in promozione prevede 128GB di memoria interna e la colorazione Nero Ossidiana, oltre che essere completamente no brand, con garanzia di 24 mesi.

Google Pixel 8 Pro: offerta incredibile per poco tempo

Se stavate cercando un top di gamma ad un prezzo relativamente basso, siete nel posto giusto, infatti Google Pixel 8 pro ha tutto ciò che l’utente ha sempre desiderato, anche un prezzo non elevato. Il suo listino originario è di 1099 euro, ma consapevoli di dover spingere il consumatore all’acquisto, gli uomini di Amazon hanno deciso di abbassarlo del 25%, così da poter spendere solamente 825,89 euro, approfittando in parole povere di uno sconto effettivo di 274 euro. Aprite qui per l’acquisto.

Le specifiche tecniche sono da primo della classe, infatti il prodotto dispone di un display OLED da 6,7 pollici di diagonale, che può arrivare senza problemi all’altissima qualità con il refresh rate a 120Hz (oltre che con la tecnologia LTPO il refresh si abbassa anche solo a 1Hz). Nella parte posteriore si trovano tre sensori fotografici di livello professionale, con il miglior zoom mai visto prima sui Google Pixel, e scatti complessivamente sempre di ottima qualità, a cui si aggiungono anche una serie di funzionalità legate all’IA che vi faranno impazzire.