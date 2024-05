Con il rilascio della prima beta di Android 15 stanno emergendo una serie di nuove funzioni. A tal proposito c’è una funzionalità nascosta per alcuni Pixel. Si tratta della vibrazione adattiva. Nello specifico, con l’aggiornamento ad Android 15 Beta 2, alcuni smartphone Pixel (7 Pro, 8 Pro) hanno trovato una nuova impostazione. È possibile accedere tramite le “Impostazioni” dello smartphone. Qui bisogna selezionare la voce “Suoni e Vibrazione” e poi “Vibrazioni e feedback aptico”.

Nella pagina che si apre appare la voce “Vibrazione adattiva”. Nelle impostazioni predefinite la funzione è disattivata. Una volta attivata quest’ultima permette di regolare automaticamente la forza delle vibrazioni dello smartphone. Il meccanismo avviene in base all’ambiente circostante sulla base dei sensori.

Android 15 introduce la vibrazione adattiva

Nella pagina principale di questa funzione viene dichiarato che il microfono del telefono e altri sensori vengono utilizzati per determinare i livelli sonori e il contesto. Ma si specifica che non viene mai registrato nessun tipo di dato. Sempre in questa pagina viene mostrata un’animazione che spiega il funzionamento di suddetto strumento.

Come funziona? Una volta abilitato il sistema, la vibrazione risulterà essere più intensa quando lo smartphone è sul divano, i cui cuscini possono attenuarla. Mentre sarà meno intensa quando si trova su un tavolo dove la superficie dura potrebbe rendere la vibrazione fastidiosa.

Secondo Mishaal Rahman, che aveva già preannunciato l’arrivo di questa funzione su Android 15, la funzione sarebbe dovuta arrivare più avanti nel tempo. Sembra, infatti, che sarebbe dovuta arrivare solo con i Pixel 9. Inoltre, oltre il microfono, non è chiaro quali saranno gli altri sensori che si occuperanno della funzione. Per il momento non sono arrivate ulteriori informazioni e non è arrivato un annuncio ufficiale a riguardo.

Per ottenere maggiori dettagli su questa nuova funzione su Android 15 bisognerà aspettare il rilascio di notizie ufficiali sulle specifiche e sul suo possibile rilascio nella versione stabile del sistema operativo.