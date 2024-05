Xiaomi Smart Band 8 è una smartband economica che punta fortissimo sul rapporto qualità/prezzo, nell’idea comunque di garantire al consumatore finale la possibilità di accedere a prestazioni di buona qualità, senza dover investire cifre che vadano oltre i 50 euro.

Il prodotto in oggetto viene caratterizzato dalla presenza di un ampio display AMOLED da 1,62 pollici, proporzionato ovviamente al segmento delle smartband, con luminosità automatica, ovvero si regola la luminosità in automatico, ed una frequenza di aggiornamento fissa a 60Hz. Ciò che cattura l’attenzione del consumatore, oltre a dimensioni veramente ridottissime, è la possibilità di personalizzazione, con i 200 quadranti a disposizione, e l’estrema facilità di utilizzo.

Xiaomi Smart Band 8, offerta da non perdere su Amazon

Prezzo di vendita ridottissimo per la Xiaomi Smart Band 8, prodotto che tutti devono acquistare, soprattutto dal momento in cui ha un costo inferiore ai 50 euro. Il suo listino infatti sarebbe di 39,99 euro, ma allo stesso tempo si ha la possibilità di abbassare la spesa del 10%, così da poter arrivare a spendere solamente 36 euro. Collegatevi a questo link per l’acquisto.

Un prodotto talmente piccolo, ma altamente funzionale, è questo Xiaomi Smart Band 8, gode di una resistenza all’acqua fino a 5ATM, con una autonomia complessiva che, dati alla mano, dovrebbe riuscire a garantire fino a 16 giorni di utilizzo continuativo. Le funzioni che si possono raggiungere sono sostanzialmente sempre le stesse: tra cui il monitoraggio della salute, del battito cardiaco, dei passi, delle calorie bruciate e delle distanze percorse, a cui si aggiungono tantissime attività ed allenamenti in generale.

Al momento attuale in commercio trovate due colorazioni differenti, per comodità vi abbiamo inserito direttamente il Bianco Avorio, ma segnaliamo che potrete acquistare allo stesso prezzo anche il colore nero, senza alcuna difficoltà.